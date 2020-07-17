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Акции Netflix упали на 10%, хотя абонбаза стриминга существенно выросла

от Telekritika
От Telekritika 55
Главная Диджитал Акции Netflix упали на 10%, хотя абонбаза стриминга существенно выросла

Во втором квартале на Netflix подписались еще 10 млн человек.

10 июля 2020 года, акции Netflix достигли стоимости $548,73 за акцию, поднявшись на 8,1% за день. Однако на торгах 16 июля 2020 года котировки Netflix на бирже NASDAQ снизились на 10%, передает advanced-television.com.

Причиной падения стоимости акций стало заявление компании, в котором она предупредила инвесторов о прогнозируемом снижении роста абонбазы в третьем квартале 2020 года.  Прогноз, скорее всего, правильный потому как рост количества подписчиков платформе «обеспечил» карантин. Но сегодня, когда во многих странах условия карантина послабляют, интерес зрителей к стримингу значительно поубавился.

Напомним, что в первом квартале 2020 года абонбаза Netflix пополнилась 15,77 млн новых подписчиков, а во втором квартале — еще 10 млн.

Квартальная выручка стримингового сервиса выросла почти на 25% — до $6,1 млрд, прибыль — до $720 млн по сравнению с $271 млн в 2019 году, а все благодаря карантину и популярности таких шоу, как «Король тигров», «Озарк» и «Злой гений».

Ранее стало известно, что рыночная капитализация Netflix превысила $241 млрд.

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Фото: picjumbo.com

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