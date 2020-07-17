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ФБР расследует кибератаку на профили знаменитостей в Twitter

от Telekritika
От Telekritika 446
Главная Диджитал ФБР расследует кибератаку на профили знаменитостей в Twitter

Twitter временно заблокировала все аккаунты, пароли к которым были изменены в течение последних 30 дней.

История с хакерской атакой на профили знаменитостей в Twitter получила продолжение: ФБР взялось расследовать этот случай, передает bbc.com.

В компании решили на время заблокировала все аккаунты, пароли к которым менялись или пытались изменить в течение последних 30 дней. Об этом сообщается в официальном блоге Twitter. Такая мера была принята для того, чтобы выявить следы кибермошенников. Сколько всего аккаунтов заблокировали, не известно, но разблокировать обещают в ближайшее время.

Известно также, что данный случай будет расследовать ФБР. Детали пока что не разглашаются.

CEO Джек Дорси написал в своем блоге: «Это тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что случилось. Мы поделимся всей информацией, которой сможем, когда разберемся в том, что произошло. Мы прилагаем все усилия, чтобы все сделать правильно».

Напомним: ранее стало известно, что Twitter Илона Маска, Джеффа Безоса, компании Apple и других взломали. Аферисты от лица компаний и знаменитостей предлагали купить биткоины.

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Фото: unsplash

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