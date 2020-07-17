ДиджиталНовости

Во втором квартале 2020-го пользователи потратили $27 млрд на покупку приложений

от Telekritika
От Telekritika 451
Главная Диджитал Во втором квартале 2020-го пользователи потратили $27 млрд на покупку приложений

Данные App Annie.

Во втором квартале 2020 года пользователи рекордно много потратили на покупку приложений, а также на платные подписки внутри приложений —  $27 млрд, сообщается на сайте аналитической компании App Annie.

По словам аналитиков, во втором квартале 2020-го потребительские расходы на iOS-приложения выросли на 15% — до $17 млрд, а на приложения из Google Play — на 25% (до $10 млрд). На неигровые приложения приходится 35% потребительских расходов.

Жители США и Китая являются самыми щедрыми пользователями. Они больше всех остальных тратятся на покупку самих iOS-приложений и предоставляемых ими услуг. Что касается Android-приложений, то их чаще всего покупают жители США, Японии и Южной Кореи.

В магазине Google Play большим спросом пользовались приложения категорий «игры», «социальные сети», «развлечения». Рост в категории «развлечения» был в основном обусловлен растущей популярностью Disney+ и Twitch. После успешного запуска в Европе и Японии Disney+ продолжил набирать обороты, а потому получил большую долю потребительских расходов.

В магазине App Store люди чаще выбирали приложения категорий «игры», «развлечения», «видео», «фото».  Две последние категории показали значительный рост в конце второго квартала, обеспечив увеличение расходов на 25% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Драйвером стал TikTok.

Напомним: ранее стало известно, что TikTok, WhatsApp и Zoom — самые популярные приложения в первом полугодии 2020-го.

Читайте также:

Квартальная выручка ByteDance, которой принадлежит TikTok, выросла на 130%
Материнская компания TikTok оценена в $100 млрд
Сквозное шифрование будет доступным всем пользователям Zoom

Фото: picjumbo.com

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

SES будет предоставлять видеоуслуги для ВВС Studios

08.07.2020

Аудитория новостного стриминга Haystack выросла на 3 млн...

18.06.2020

Канал «Украина» сообщил подробности о шоу «Маска»

06.07.2020

Instagram стал самой зрелищной соцсетью во время пандемии...

22.06.2020

Штаб-квартиру TikTok могут переместить из Китая

13.07.2020

Google запретит рекламу шпионских ПО

13.07.2020

YouTube будет показывать еще больше рекламы

14.07.2020

В Казахстане запускают два новых госканала

30.06.2020

1+1 Digital Studios снимает сериал о поколении Z

13.07.2020

В Беларуси во время акций протеста задержали 14...

15.07.2020
Avatar