Во втором квартале 2020-го пользователи потратили $27 млрд на покупку приложений

Во втором квартале 2020 года пользователи рекордно много потратили на покупку приложений, а также на платные подписки внутри приложений — $27 млрд, сообщается на сайте аналитической компании App Annie.

По словам аналитиков, во втором квартале 2020-го потребительские расходы на iOS-приложения выросли на 15% — до $17 млрд, а на приложения из Google Play — на 25% (до $10 млрд). На неигровые приложения приходится 35% потребительских расходов.

Жители США и Китая являются самыми щедрыми пользователями. Они больше всех остальных тратятся на покупку самих iOS-приложений и предоставляемых ими услуг. Что касается Android-приложений, то их чаще всего покупают жители США, Японии и Южной Кореи.

В магазине Google Play большим спросом пользовались приложения категорий «игры», «социальные сети», «развлечения». Рост в категории «развлечения» был в основном обусловлен растущей популярностью Disney+ и Twitch. После успешного запуска в Европе и Японии Disney+ продолжил набирать обороты, а потому получил большую долю потребительских расходов.

В магазине App Store люди чаще выбирали приложения категорий «игры», «развлечения», «видео», «фото». Две последние категории показали значительный рост в конце второго квартала, обеспечив увеличение расходов на 25% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Драйвером стал TikTok.

Напомним: ранее стало известно, что TikTok, WhatsApp и Zoom — самые популярные приложения в первом полугодии 2020-го.

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Фото: picjumbo.com

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