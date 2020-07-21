70% журналистов испытывали психологический дискомфорт из-за пандемии — исследование

В июне 2020 года Reuters Institute for the Study of Journalism провел исследование касательно состояния психического здоровья среди журналистов во время пандемии. Результаты оказались неутешительными.
В ходе опроса эксперты выяснили, что:
- 70% журналистов страдают от психологического дискомфорта.
- Более 25% опрошенных рассказали о симптомах типа бессонницы, беспокойства, усталости и проблемах концентрации.
- 11% сказали, что испытывают посттравматические расстройства и желание бросить то, что они делают.
- 60% отметили, что во время пандемии они стали работать больше.
Большинство участников опроса сказали, что они четко прослеживают связь между своим состоянием и отсутствием каких-то поддерживающих программ в своих редакциях (например, консультации с психологами или просто «душеспасительные разговоры»).
Также авторы исследования выяснили интересный факт: чем старше журналист, тем меньше у него шансов получить в работу тему, связанную с коронавирусом.
В опросе приняли участие 73 журналиста из разных стран мира, стаж работы которых превышает 18 лет. Каждый из этих журналистов активно работал над темой коронавируса.
Напомним: ранее стало известно, что журналист Юрий Бутусов заболел коронавирусом.
Читайте также:
Журналист 1+1 media вылечился от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом
В 1+1 media подтвердили факт обнаружения коронавируса у журналиста
Netflix выпустил документальный сериал о коронавирусе
Фото: unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!