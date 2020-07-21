70% журналистов испытывали психологический дискомфорт из-за пандемии — исследование

В июне 2020 года Reuters Institute for the Study of Journalism провел исследование касательно состояния психического здоровья среди журналистов во время пандемии. Результаты оказались неутешительными.

В ходе опроса эксперты выяснили, что:

70% журналистов страдают от психологического дискомфорта.

Более 25% опрошенных рассказали о симптомах типа бессонницы, беспокойства, усталости и проблемах концентрации.

11% сказали, что испытывают посттравматические расстройства и желание бросить то, что они делают.

60% отметили, что во время пандемии они стали работать больше.

Большинство участников опроса сказали, что они четко прослеживают связь между своим состоянием и отсутствием каких-то поддерживающих программ в своих редакциях (например, консультации с психологами или просто «душеспасительные разговоры»).

Также авторы исследования выяснили интересный факт: чем старше журналист, тем меньше у него шансов получить в работу тему, связанную с коронавирусом.

В опросе приняли участие 73 журналиста из разных стран мира, стаж работы которых превышает 18 лет. Каждый из этих журналистов активно работал над темой коронавируса.

Напомним: ранее стало известно, что журналист Юрий Бутусов заболел коронавирусом.

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Фото: unsplash



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