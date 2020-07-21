АРМА объявила новый конкурс на управление активами UMH

Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений, не смог выбрать победителя конкурса на управление активами UMH. Поэтому был объявлен повторный конкурс, передает пресс-служба.

Процедура конкурсного отбора была завершена 12 июля 2020 года, однако тендерный комитет АРМА не смог выбрать победителя из 7-ми участников конкурса. «Несмотря на четко сформулированные условия конкурса и длительный срок приема документов, компании, принявших участие в отборе, не выполнили все необходимые требования при оформлении и подаче документов», — заявляют в АРМА.

Агентство решило провести конкурс повторно. Отбор продлится до 28 августа 2020 года. Крайний срок подачи заявок в этот день — 15:45.

Победитель конкурса получит в управление:

корпоративные права 72 юридических лиц;

акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц;

имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283

свидетельствами на знаки для товаров и услуг;

недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса);

движимое имущество (полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц).

Напомним, что в сентябре 2019 года суд передал медиахолдинг UMH Сергея Курченко под управление АРМА. Это имущество, имущественные и корпоративные права были арестованы в декабре 2015 года. В портфеле холдинга были печатные и онлайн-издания «Корреспондент», «Теленеделя», «Forbes Украина» (лицензия была отозвана после попадания Курченко в санкционный список) и другие. До 2013 года UMH принадлежал Борису Ложкину.

Напомним: ранее стало известно, что радиокомитет сделал заявление относительно конкурса на управление активами УМХ.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!