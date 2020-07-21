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АРМА объявила новый конкурс на управление активами UMH

от Telekritika
От Telekritika 124
Главная Новости АРМА объявила новый конкурс на управление активами UMH

Отбор продлится до 28 августа 2020 года.

Тендерный комитет Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений, не смог выбрать победителя конкурса на управление активами UMH. Поэтому был объявлен повторный конкурс, передает пресс-служба.

Процедура конкурсного отбора была завершена 12 июля 2020 года, однако тендерный комитет АРМА не смог выбрать победителя из 7-ми участников конкурса. «Несмотря на четко сформулированные условия конкурса и длительный срок приема документов, компании, принявших участие в отборе, не выполнили все необходимые требования при оформлении и подаче документов», — заявляют в АРМА.

Агентство решило провести конкурс повторно. Отбор продлится до 28 августа 2020 года. Крайний срок подачи заявок в этот день — 15:45.

Победитель конкурса получит в управление:

  • корпоративные права 72 юридических лиц;
  • акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц;
  • имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283
  • свидетельствами на знаки для товаров и услуг;
  • недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса);
  • движимое имущество (полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц).

Напомним, что в сентябре 2019 года суд передал медиахолдинг UMH Сергея Курченко под управление АРМА. Это имущество, имущественные и корпоративные права были арестованы в декабре 2015 года. В портфеле холдинга были печатные и онлайн-издания «Корреспондент», «Теленеделя», «Forbes Украина» (лицензия была отозвана после попадания Курченко в санкционный список) и другие. До 2013 года UMH принадлежал Борису Ложкину.

Напомним: ранее стало известно, что радиокомитет сделал заявление относительно конкурса на управление активами УМХ.

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Фото: unsplash

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