Телерейтинги: финал «МастерШефа», футбол и сплошные повторы 

Апатию межсезонья на минувшей неделе развеяли суперфинал «МастерШеф. Профессионалы-2» на СТБ и футбольный матч Динамо (Киев) — Заря (Луганск) на «2+2». Сериал «Мамочки» на ТЕТ вышел на второй сезон.

Общий топ

Первая четверка — без изменений. СТБ опережает «Интер» и выходит на пятое место, но скорее за счет падения «Интера». В рейтинг врывается «Пиксель», убирая «Мегу». Хорошо набирают «ПлюсПлюс» и «Индиго».

В прайме ситуация в целом подобная, кроме главного — ICTV опережает «Украину» и выходит на первое место.

«Украина» и ICTV уверенно доминируют в прайме, меняясь местами. Кроме пятницы, когда на второе место вышли «Плюсы».

В топе программ на этот раз всего три канала: телефильмы на «Украине», разное на ICTV и «Кухня» на «1+1».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

По будням в пределах 5,6-16,1% (было 4,7-15,8%, аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются докудрамы «Реальная мистика» (09:30) и «Агенты справедливости» (12:40); повтор «Женского доктора» (14:50-19:00, по 4 серии) берет 5,6-11,5% (было 6-11,7%). В пятницу вместо «Агентов справедливости» прошла четырехсерийка «Немая» (11:00-14:30) – начали с 11,6%/7,5% по 18-54(50+)/18-54, закончили с 9,1%/7,9%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 8,7-12,7% (было 10,7-13,2%). После нее повторяли сериал «Солнечный ноябрь» (21:10-23:00) — 8,7-13,5%. «Контролер» (вторник, 23:20) — 8,6%/7,1% (было 6,2%/6,7%); «По следам» (четверг, 23:20) — 5,1%/5,3% (было 6,2%/6%).

Субботний повтор сериала «Солнечный ноябрь» (08:50-17:00) – 5-13,9%; четырехсерийка «Суррогатная мать» (17:00-22:00) – 9,9-14,2%; четырехсерийка «Когда возвращается прошлое» (22:00) — 3,2-9,3%.

В воскресенье днем успешно повторялись четырехсерийки: «Кровь ангела (08:40) — 12,8-17,8%, «Благими намерениями» (12:40) — 13-16,6%, «Ты только верь» (17:00) — 10,6-16,2%; «Шоу братьев Шумахеров» (23:00) – 8,7%/8,6% (было 8,4%/7,9%).

ICTV

В прайме понедельника прошел фильм «Кавалерия» (20:10) – начал с 7,4%/7,6% по 18-54(50+)/18-54, закончил с 7,9%/9%; политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:40) – только 4,6%/3,7% (было 4,1%/3,4%).

Во вторник-четверг вечерние программы (20:20) на том же уровне: «Гражданская оборона» — 9,6%/8,9% (было 9,5%/9,3%); «Секретный фронт» – 8,1%/4,3% (было 7,6%/8,4%); «Антизомби» – 10%/9,2% (было 9,2%/10,5%). Повтор сериала «Вскрытие покажет» (вторник-четверг, 21:30) – 5,2-9,5% (было 5-8,8%); после него повтор сериала «Истребители» (23:30) — 6,3-11%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Универсальный солдат. День расплаты», «Белая мгла», «Человек человеку волк», «Сможете ли вы меня простить?», «Башни-близнецы» — 4,2-14,4%.

В прайме пятницы дайджест «Дизель шоу» (20:20) взял 14,7%/10,6% и 12,6%/10,2% (было 12,3%/9,9% и 13,2%/11%); повтор «На троих» (23:40-01:00) – 4,7-9,6%.

В субботу утром повторялись «На троих» (08:00) — 5,9-10,1%; и «Вскрытие покажет» (10:00-14:10) — 6,8-10,7%. Дальше прошли фильмы «Поймай меня, если сможешь» (14:10) — 7,4%/6,9%, «После заката солнца» (16:50) – 6%/7%; «Хенкок» (19:10) — 9,8%/7,7%; «Дикий, дикий Вест» (21:00) – 10,8%/8%; «Метод Хитча» (23:00) – 10,5%/7,1%, «Беовульф» (01:30) – 11,2%/8,8%.

В воскресенье утром сериал «Отдел 44» (09:30-12:20) собрал 7,9-9,4%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Шпионка» (21:30) — 12,5%/8,6%; «Два ствола» (00:00) – 15,8%/11,4%.

«1+1»

Неизменная дневная сетка будней («ЖВЛ», «Дорогой, мы переезжаем», «Свадьбы в слепую», «Міняю жінку» и «Мира наизнанку») собирала 3,7-11,4%.

В предпрайме показатели турецкой драмы «Ветер любви» (17:10) на том же уровне — в пределах 4,6-11;% (было 5,7-10,1%); «Секретные материалы» (19:00) тоже — 4,9-10,3% (было 5,2-9,3%); повтор сериала «Кухня» (20:40, понедельник-четверг, по 2-4 серии) — 5,1-13,1% (было 6,2-11,6%).

Поздно вечером в понедельник программа «Гроші» (22:40) чуть подросла — 7,3/6,3% (было 6,2%/5,1%); «Дубинизмы» (23:50) тоже — 7,1%/4,9% (было 5,9/3,8%); во вторник-среду на этом месте фильмы «Дюплекс» и «Хочу как ты» собрали 6,9%/5,4% и 7,5%/5,4% соответственно; в четверг политическое ток-шоу «Право на владу» (21:40-00:40) — 4,8%/5,5% (было 6,6%/5,4%).

В прайме пятницы продолжает проседать дайджест «Лиги смеха» (20:40) — 7,1%/5,9% (было 8,3%/8%); повтор «Вечернего квартала» (22:00) — начал с 8,6%/7,2%, закончил с 6,2% по обеим аудиториям.

Утром в субботу дайджесты «Мира наизнанку» и «Дорогой, мы переезжаем» (10:10-16:50) собрали в пределах 2,4-8,8%; фильм «Три икса» (16:50) — 4,3%/4,4%; повтор старенького «Вечернего квартала» (20:20) — 8,1%/9% (было 8,9%/6,7%); «Украинские сенсации» (22:00) — 6,4%/5,3% (было 8,7%/4,9%); «Светская жизнь» (23:10, новый выпуск + повтор) — 9,4%/5% и 9%/4,8%.

Воскресный марафон «Мира наизнанку» (09:30-17:40) — в пределах 4-9,2%; после чего прошел кинопоказ: «Защитник» 2012 года (17:40) — 6,3%/5,5%; «Мост шпионов» (21:20) —6,6%/5,9%; «Темные умы» (00:10) — 5,4%/5,2%.

Новый канал

В пределах 7,2-11,8% повторяются воскресные фильмы в понедельник; в остальные дни идут «Варьяты» (07:20), сериал «Гримм» (09:20), кинопоказ (10:20) и архивные программы («Аферисты в сетях», «Любовь на выживание», «Кто сверху?» и «Эксы») — в пределах 2,9-9%

В понедельник «Тайный агент» (15:00-19:00) – 4,2-6,7%/; в 19:00 двойным выпуском повторяют четвертый сезон «Аферистов в сетях» (19:00-21:00) – 6,2%/4,6% и 7,5%/5,9%; во вторник в это время свежие выпуски «Аферистов в сетях-5» – 6,6%/5,7% и 6,9%/6%; дайджесты «Хто зверху?» в среду-четверг – 8,9%/7,5% и 8%/6,4%.

Двойной кинопоказ в 20:50-21:00 будней шел с переменным успехом от 5,1% до 11,3%. Субботнее кино было таким: «Президент Линкольн. Охотник на вампиров» (18:50) – 6,3%/5,6%; «Боги Египта» (21:00) – 9,7%/9,1%; «Центурион» (23:40) – 10,3%/6,3%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Война богов» (18:50) – 9,1%/7,1%; «Геракл. Рождение легенды» (21:00) — 9,1%/8,2%; «Храбрые перцем» (23:00) – 6%/5,1%.

СТБ

В понедельник-четверг утром в пределах 1,3-7,9% собирали «Когда мы дома. Новая история», «Супермама» и «Джованни». После них в те же дни шел повтор «Крепостной» (по 2-3 серии до 17:30) — в пределах 2,4-7,1%. В пятницу марафоном шла докудрама «Слепая» (10:40-19:00) – в пределах 2-10,1%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест ток-шоу «Один за всех» двойным слотом (18:10-20:20) собирает в пределах 4-6,7%; повтор сериала «Акушерка» (20:20) — 2,4-6,1%; повтор сериала «Двойная жизнь» (23:00) – 2,6-6,6%. В прайме пятницы реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 5,2% по обеим (было 7,4%/5,8%).

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (09:40) чутб набирает — 5,5%/4,7% (было 3,5% по обеим); повтор сериала «Дочки-матери» (до 17:00) — в переделах 2-8%. Вечером суперфинал кулинарного шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) прошел выше среднего, но без кардинального роста — 11%/8,4% (было 11,2%/7,9%); повторы «Хати на тата» (22:40) — в пределах 4,8-8,1%.

Утром в воскресенье повторялись «МастерШеф» и «Хата на тата» — 4-8,4%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) — 9,2%/8,6% (было 8,3%/8,1%); дайджест двух выпусков ток-шоу «Один за всіх» (20:00) очень ровно – 9,7%/10,3% и 7,8%/8,8%; дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (22:10) – 7,2%/6,5%.

«Интер»

Днем в понедельник в пределах 1,2-2,6% прошел кинопоказ; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) взяла 2,7%/3,2% (было 4,6%/3,6%). Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:10) и «Не отпускай мою руку» (12:20) собирают 0,8-5,1%; докудрама «Вещдок» (13:50-17:40, по 4 выпуска) — в пределах 1,9-8,7%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:10) прошло в пределах 4-8,7%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) — 3,1-6,4%; российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – 4,6-10,7%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) проседает — 3,7/4,2% (было 6,7%/8,7%) и «Удачный проект» (08:00, воскресенье), наоборот, набирает — 5%/4,6% (4,4%/2,6%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) на среднем по каналу уровне — 4,2%/2,6% и 9,7%/6,1%. В субботу днем традиционный советский киномарафон собирал показатели выше среднего по каналу: «Семь стариков и одна девушка» (11:00) – 4,5%/2,9%; «Раз на раз не приходится» (12:30) — 5,5%/4,8%; «Живите в радости» (14:00) — 10,6%/6,3%; «Пес Барбос и необычный кросс» (15:30) — 13,5%/9,3%; «Самогонщики» (15:40) — 13,6%/10,3%; «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (16:00) — 15,5%/12,1%; марафон сериала «Страсти по Зинаиде» (18:00-22:40) – 3,5-8,6%; концерт «Народный корпоратив. Стас Михайлов» (22:40) — 5,7%/6,1%.

Утром в воскресенье два выпуска тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) взяли 7,3%/4,8% и 4,1%/2,7% (было 4,3%/2,4% и 4,7%/3%); фильмы «Жизнь на повторе» (20:30) — 1,1%/1,2%; снова «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (22:30) — 3,9%/3,6%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – с большим разлетом 2-12% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову» (19:20), «Ментовские войны. Харьков» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:20-01:00). Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Леон-киллер» (19:20) и «22 пули. Бессмертный» (21:30) собрали в пределах 3,7-4,9%, в воскресенье «Геркулес» (21:30) и «Конан-варвар» (19:00) дошли до 4,7%.

В пятницу канал транслировал футбольный матч Чемпионата Украины Динамо (Киев) — Заря (Луганск) (18:50) — 5,4%/7,2%.

ТЕТ

В будни скетчкомы с 18:40 «Однажды под Полтавой» и «Таньяка и Володька» собрали в пределах 1,8-6,1%; в 21:10 повторяли комедийный сериал «Село на миллион» — 2,9-4,7%; сериал «Мамочки» (22:50) со вторника вышел на второй сезон, по показатели выше не стали — 1,9-4,4% (было 2-4,9%). В прайме пятницы прошли такие фильмы: «Мой парень из зоопарка» (21:00) — 4,2%/3,6%; «Убийство в Восточном экспрессе» (23:00) – 3,4%/2,6%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:10) просела – начала с 8,4%/10,2%, закончила с 7,2%/9,8% (было в пределах 11,4-13,1%). «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45-21:20) на том же уровне — начали с 13,1%/10,1%, закончили с 14,1%/11,9% (было в пределах 8.9-14,9%). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) чуть набрали – начали с 11,6%/12,6%, закончили с 7,6%/8% (было 7-10%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) подросли — 3,2-4% (было 2-2,6%).

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, скриншоты

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