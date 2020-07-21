Ведущая Нового канала Анна Олицкая прошла кастинг на «Холостяка»

Ведущая Нового канала Анна Олицкая, которая известна по проектам «Абзац!», «Тайный агент» и «Заробітчани», хотела стать участницей романтического реалити «Холостяк». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«В свое время я всерьез думала о том, чтоб принять участие в «Холостяке». Даже прошла кастинг на один из сезонов. Прекрасно понимала, что это будет огромный плюс для моей карьеры, ведь на тот момент я была ведущей развлекательного шоу. Плюс, участие дает громкий хайп в соцсетях», — призналась ведущая Нового канала.
Участницей романтического реалити Олицкая не стала: «От участия в «Холостяке» я отказалась. Жалею ли я об этом упущенном шансе? Наверное, да. Мне очень интересно, как бы это повлияло на меня – на характер, ценности».
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Фото: Новый канал
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