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Новый сезон ситкома «Танька и Володька» стартует 17 августа

от Telekritika
От Telekritika 161
Главная Новости Новый сезон ситкома «Танька и Володька» стартует 17 августа

Традиционно на канале ТЕТ.

Уже 17 августа на телеканале ТЕТ в 18:15 покажут новый сезон ситкома «Танька и Володька», передает пресс-служба.

Герои Татьяны Песик и Тараса Стадницкого уже готовы делиться семейными лайфхаками по примирению после ссор, искать поводы для приключений и делиться хорошим настроением с телезрителями.

Также зрители наконец узнают, перестали ли Танька с Володькой жить по правилам гостевого брака с маршрутом «Тернополь-Боброиды», и сможет ли Михалыч снова влюбиться.

Напомним: ранее стало известно, что канал ТЕТ готовит новый сезон реалити «Богиня шопинга».

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Фото: ТЕТ

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