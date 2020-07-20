Канал ТЕТ готовит новый сезон реалити «Богиня шопинга»

17 августа в 17:15 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона реалити-шоу про моду, стиль и юмор — «Богиня шопинга». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сезон назвали экстремальным, поскольку участниц ждут новые вызовы: им нужно будет не только подобрать образ на важное или оригинальное событие, но и преодолеть трудности на пути к финальному дефиле. Девушки будут вынуждены подбирать аксессуары в нетипичных для женского шопинга местах, например, в магазине «Охота и рыбалка». Небольшие изменения произойдут и в выпусках. Теперь в каждой программе соревнуются не две, а три девушки.

Также ТЕТ расширил географию и возраст участниц. Одна из модниц проекта, за шопингом которой будут наблюдать зрители, старше 60 лет.

Бюджет шопинга и время остаются неизменными и ограниченными, ведь настоящие богини смогут собрать невероятный лук за четыре часа с бюджетом 5 тыс. грн. В каждой программе модницы выставят оценки соперницам за собранный образ и услышат мнения главного фэшн-эксперта шоу Леонида Мартынчика. Помимо Леонида предпочтения в одежде девушек будет обсуждать команда комментаторов, о которых телеканал расскажет совсем скоро.

Напомним, студия «Мамахохотала» снимает сериал «Прибулець» для канала ТЕТ.

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Фото: «Мамахохотала»

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