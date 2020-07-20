Радиокомитет сделал заявление относительно конкурса на управление активами УМХ

Радиокомитет, представляющий ведущие радиокомпании Украины, выражает обеспокоенность публичным недоверием к конкурсу на управление «Украинским медиахолдингом» (УМХ), который проводит Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Агентство призывают незамедлительно предоставить исчерпывающие объяснения по всем замечаниям по соблюдению процедуры объявления конкурса или отменить конкурс и объявить его повторно после устранения нарушений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Независимой ассоциации телерадиовещателей.

В заявлении сказано, что «Украинский медиахолдинг» является одной из крупнейших радиокомпаний страны, постоянными слушателями ее радиостанций являются около 17% украинской аудитории. Именно поэтому влияние на управление УМХ, стратегию его развития и программную политику, одновременно является влиянием на украинский рынок радио в целом. Любая дестабилизация работы компании и публичная турбулентность вокруг ее деятельности также может стать фактором нестабильности на рынке и иметь негативное влияние на важные процессы для индустрии.

«Замечания, высказанные менеджментом компании УМХ и потенциальными участниками конкурса, повышают недоверие к конкурсным процедурам и действиям АРМА в целом, пока они не получили публичного объяснения и не опровергнуты. Также они увеличивают риск неприятия и дальнейшего обжалования результатов конкурса, и как следствие – нарушения нормального порядка работы компании. Прозрачность, открытость и подотчетность конкурса – обязательны для сохранения активов компании и стабильности на рынке радио», — сказано в обращении.

Напомним, «Медиа Группа Украина» добивается отмены результатов конкурса на управление активами УМХ, считая, что «такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом».

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