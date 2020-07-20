В Польше намерены ограничить деятельность иностранных медиа

В ходе своей избирательной кампании новоизбранный президент Польши Анджей Дуда обвинял иностранные медиа в распространении дезинформации. Теперь их собираются законодательно ослабить – о таких намерениях объявил председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Reuters.

В партии давно говорили о вмешательстве иностранных медиа во внутренние дела страны и о необходимости усиления национальных СМИ. Этот вопрос снова подняли во время президентской кампании Дуды. После его победы претензии партии к иностранным медиа, которые якобы влияют на польскую политику, значительно усилились.

Качиньский заявил, что реформу проведут еще до конца полномочий Сейма, следующие выборы которого запланированы на 2023 год. При этом в партии жалеют о том, что необходимость соблюдения правил Евросоюза в принятии новых законов может помешать ограничению влияния таких иностранных СМИ, как TVN, который находится в собственности американского канала Discovery.

Напомним, в 2019 году посольство Польши в Украине заявило о своем возмущении программой о лидере украинских националистов Степане Бандере, которую показал телеканал «UA:Перший». В своем обращении дипломаты позволили себе использовать недипломатические высказывания.

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Фото: Википедия

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