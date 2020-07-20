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Спикер парламента спрогнозировал, что законопроект «О медиа» рассмотрят осенью

от Telekritika
От Telekritika 224
Главная Новости Спикер парламента спрогнозировал, что законопроект «О медиа» рассмотрят осенью

Он считает, что документ требует доработки.

Верховная Рада может начать рассмотрение законопроекта «О медиа» в сентябре. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 июля во время отчетной пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«По состоянию на сегодняшний день он рассматривается как такой, который Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении. На ближайшую внеочередную сессию народные депутаты не предлагали его вынести, поэтому я уверен, что завтра его не будет. Когда он может появиться, мне пока трудно ответить, я думаю, что сегодня он требует, мягко говоря, доработки… То, что он не будет принят сразу в первом чтении и в целом, я думаю, что все в этом уверены. Относительно рассмотрения его Верховной Радой, то я думаю, что это будет или ближе к сентябрю или в сентябре — посмотрим, пока рано об этом говорить», — отметил Разумков.

При этом выражая собственное мнение, он сказал, что не в полном объеме поддерживает нормы, предусматриваемые законопроектом «О медиа» в первом чтении.

Напомним, в интервью «Телекритике» глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев объяснил, зачем нужен закон «О медиа» и какие замечания к документу высказывают в Совете Европы.

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Фото: Александра Йорк

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