Спикер парламента спрогнозировал, что законопроект «О медиа» рассмотрят осенью

Верховная Рада может начать рассмотрение законопроекта «О медиа» в сентябре. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 июля во время отчетной пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«По состоянию на сегодняшний день он рассматривается как такой, который Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении. На ближайшую внеочередную сессию народные депутаты не предлагали его вынести, поэтому я уверен, что завтра его не будет. Когда он может появиться, мне пока трудно ответить, я думаю, что сегодня он требует, мягко говоря, доработки… То, что он не будет принят сразу в первом чтении и в целом, я думаю, что все в этом уверены. Относительно рассмотрения его Верховной Радой, то я думаю, что это будет или ближе к сентябрю или в сентябре — посмотрим, пока рано об этом говорить», — отметил Разумков.

При этом выражая собственное мнение, он сказал, что не в полном объеме поддерживает нормы, предусматриваемые законопроектом «О медиа» в первом чтении.

Напомним, в интервью «Телекритике» глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев объяснил, зачем нужен закон «О медиа» и какие замечания к документу высказывают в Совете Европы.

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Фото: Александра Йорк

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