ЕС и Совет Европы поддерживают законопроект «О медиа»

Европейский Союз и Совет Европы поддерживают законопроект «О медиа» и продолжат тесное сотрудничество с Украиной в этом направлении. Об этом пишет пресс-служба Нацсовета.

Европейский Союз приветствует наработанный законопроект «О медиа» и надеется, что вскоре он будет рассмотрен в первом чтении. Об этом 8 июля во время открытой онлайн-дискуссии, посвященной обсуждению его положений о деятельности онлайн-медиа, сказал Танел Танг, специалист по политическим вопросам Группы по поддержке Украины Европейской комиссии. Он напомнил об обязательствах Украины приблизить собственное медийное законодательство к требованиям ЕС.

Танг положительно оценил тесное сотрудничество при разработке законопроекта с Советом Европы. Он отметил, что ЕС понимает, с какими реалиями приходится сталкиваться Украине для противодействия дезинформации.

Представитель Европейской комиссии также сообщил, что ЕС решил усилить поддержку СМИ на востоке Украины. Это касается сотрудничества с региональными подразделениями общественного вещателя, а также другими вещателями на территории, подконтрольной украинскому правительству. При этом будет происходить попытка наладить более тесное сотрудничество с медиа на оккупированных территориях.

На данный момент Совет Европы получил запрос на экспертизу новой версии законопроекта «О медиа». Все комментарии, высказанные в ходе обсуждения, будут переданы рабочей группе Комитета ВРУ по вопросам информационной и гуманитарной политики для дальнейшей обработки.

Напомним, 7 июля 2020 года члены Общественного совета, действующего при регуляторе, провели онлайн-заседание, в ходе которого поддержали рекомендованный к первому чтению в парламенте законопроект «О медиа». Также недавно в Раде зарегистрировали законопроект «О медиа».

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Фото: Александра Йорк

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