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1+1 media заявила, что расценивает слова Анатолия Шария как клевету
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1+1 media заявила, что расценивает слова Анатолия Шария как клевету

от Telekritika
Telekritika 159

Группа сообщает, что никаких обращений относительно проведения съемок виллы, которая якобы принадлежит Шарию, к холдингу не поступало.

Медиагруппа 1+1 media сделала заявление касательно высказываний Анатолия Шария.

Публикуем полный текст заявления:

«В среду, 8 июля 2020, на YouTube появилось видео от Анатолия Шария, в котором блогер пытается убедить зрителей, что якобы планировалось его убийство. По утверждениям автора видео, одним из этапов кампании, которая должна предшествовать этому, были запланированы визиты журналистов в Испанию, где есть вилла, которая якобы принадлежит Шарию, с целью снять сюжеты о его недвижимости. И, в частности, утверждается, что вылетать на съемки имели именно журналисты телеканала «1+1».

1+1 media заявляет, что слова господина Шария не соответствуют действительности. Никаких обращений и тем более заказов относительно возможности проведения таких съемок ни к каналу «1+1», ни к другим редакциям медиагруппы не поступало. Хотим подчеркнуть, что принципы медиагруппы исключают работу «на заказ». В любом случае, эта тема не была и не стоит в повестке дня в редакции. Тем более, что в Украине действуют карантинные ограничения, в связи с которыми любые зарубежные командировки съемочных групп невозможны.

С учетом вышеприведенного, 1+1 media расценивает слова Анатолия Шария как клевету, которая грозит деловой репутации медиагруппы и канала «1 + 1» в частности. Детальным анализом этих заявлений займутся юристы медиагруппы».

Напомним, ранее холдинг 1+1 media сделал заявление об участии в конкурсе АРМА.

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Фото: Facebook

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