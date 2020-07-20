«Слідство.Інфо» заявило о попытках получить данные о телефонных звонках журналистки

«Слідство.Інфо» cообщает, что глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов пытались узнать данные о телефонных соединениях журналистки «Слідство.Інфо» Евгении Моторевской.
Об этом говорится в материале «Слідства.Інфо» — «За вовчими правилами. Що НАБУ розповіло про Окружний адмінсуд Києва», подготовленного на основе обнародованных НАБУ аудиозаписей разговоров руководства ОАСК.
По словам «Слідство.Інфо», руководители суда заинтересовались данными о контактах журналистки после того, как Евгения подготовила материал о праздновании дня рождения Аблова в ресторане VaBene в центре Киева 13 апреля 2019.
«Слідство.Інфо» пишет, что вскоре после выхода материала Евгений Аблов поинтересовался у Павла Вовка, можно ли получить данные о том, когда и с какими абонентами Евгения общалась по телефону 13 апреля и несколькими днями ранее.
«Телекритика» отправила запрос на коментарий в Окружной административный суд Киева.
Напомним, ранее редакция «Слідство.Інфо» сообщала о давлении со стороны МВД.
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Фото: «Слідство.Інфо»
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