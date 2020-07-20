Посольство США в Украине требует расследовать убийство Шеремета

Посольство Соединенных штатов Америки в Facebook сообщило, что присоединяется к украинцам, которые требуют достоверного расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
«Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями» — гласит завявление.
В посольстве также отметили, что работа независимых журналистов критически важна для успеха демократии.
Напомним, 20 июля, в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета, в центре Киева открыли памятный знак в его честь.
В конце мая стало известно, что Печерский суд Киева оставил под стражей до конца июля подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.
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Фото: ТСН
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