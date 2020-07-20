Фильм «Мой друг мистер Персиваль» выйдет в прокат 23 июля

23 июля в украинский прокат выходит семейный приключенческий фильм «Мой друг мистер Персиваль», пишет пресс-служба Arthouse Traffic.

По сюжету, успешный бизнесмен и глава семейства вспоминает свое детство, проведенное на скрытом от всего мира берегу океана. Он должен рассказать своей внучке необычную историю мальчика по прозвищу Шторм и пеликана-сироты – Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

«Мой друг мистер Персиваль» был выбран в качестве фильма-открытия ежегодного фестиваля кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» и занял второе место международной конкурсной программы по итогам зрительского голосования.

Фильм основан на мировом бестселлере Колина Тиле Storm Boy и одноименной популярной видеоигре.

Роль взрослого Штормика исполнил Джеффри Раш – обладатель премии «Оскар», трех премий Британской киноакадемии, двух «Золотых глобусов», четырех премий гильдии киноактёров, двух премий Американского института киноискусства и двух премии им. Хелпманна за работы в театре. «Мой друг мистер Персиваль» стал дебютной работой в кино для 13-летнего Финна Литтла, исполнителя главной детской роли.

Напомним, ранее стало известно, что фильм Михаила Ильенко «Толока» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 20 августа 2020-го.

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Фото: кадр из фильма «Мой друг мистер Персиваль»

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