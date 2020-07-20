КиноНовости

Фильм «Мой друг мистер Персиваль» выйдет в прокат 23 июля

от Telekritika
От Telekritika 274
Главная Кино Фильм «Мой друг мистер Персиваль» выйдет в прокат 23 июля

В главной роли — Джеффри Раш.

23 июля в украинский прокат выходит семейный приключенческий фильм «Мой друг мистер Персиваль», пишет пресс-служба Arthouse Traffic.

По сюжету, успешный бизнесмен и глава семейства вспоминает свое детство, проведенное на скрытом от всего мира берегу океана. Он должен рассказать своей внучке необычную историю мальчика по прозвищу Шторм и пеликана-сироты – Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

«Мой друг мистер Персиваль» был выбран в качестве фильма-открытия ежегодного фестиваля кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» и занял второе место международной конкурсной программы по итогам зрительского голосования.

Фильм основан на мировом бестселлере Колина Тиле Storm Boy и одноименной популярной видеоигре.

Роль взрослого Штормика исполнил Джеффри Раш – обладатель премии «Оскар», трех премий Британской киноакадемии, двух «Золотых глобусов», четырех премий гильдии киноактёров, двух премий Американского института киноискусства и двух премии им. Хелпманна за работы в театре. «Мой друг мистер Персиваль» стал дебютной работой в кино для 13-летнего Финна Литтла, исполнителя главной детской роли.

Напомним, ранее стало известно, что фильм Михаила Ильенко «Толока» выйдет в широкий кинотеатральный прокат 20 августа 2020-го.

Читайте также:

Сериалы июля: «О дивный новый мир», «Ангел тьмы» и «Проклятая»
Кинотеатрам разрешат открыться 2 июля – Кабмин
11 новых сериалов июня: «Перри Мейсон», «Хелтер Скелтер» и «С любовью, Виктор»

Фото: кадр из фильма «Мой друг мистер Персиваль»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

СТБ запускает повтор «Крепостной»

06.07.2020

Cериал «Пес»: кто снимает хит телеканала ICTV?

06.07.2020

На радио «Киев 98 ФМ» новый ведущий

30.06.2020

Amazon Prime будет транслировать линейные телеканалы

24.06.2020

Российский депутат требует судить грузинского журналиста по законам...

25.06.2020

В Крыму заблокировали 30 сайтов крупных украинских СМИ

30.06.2020

В Харькове напали на журналистов

14.07.2020

«UA: Перший» покажет фильмы с Каннского кинофестиваля

16.07.2020

В эфире «UA:Перший» прекращает выходить программа «Доброго ранку,...

26.06.2020

Рекламные доходы Google снизятся в 2020 году —...

23.06.2020
Avatar