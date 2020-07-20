Санта Димопулос примет участие в новом сезоне «Танців з зірками»

Санта Димопулос станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1», сообщает пресс-служба канала.

Осенью на телеканале «1+1» стартует четвертый сезон обновленного проекта «Танці з зірками». Несколько дней назад в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge — ежегодный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу.

Сегодня стало известно, что украинская певица, экс-участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос приняла вызов #танціззіркамиchallengе от Надежды Мейхер, которая, в свою очередь, присоединилась к участию в шоу, откликнувшись на приглашение Олега Винника.

Димопулос также передала вызов украинскому актеру Тарасу Цимбалюку.

Напомним, уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Они будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу.

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Фото: Instagram Санты Димопулос

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