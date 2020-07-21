Премия «Киноколо» меняет правила подачи фильмов в 2020 году

Национальная премия кинокритиков Украины «Киноколо» меняет правила подачи фильмов в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба.

Из-за ограниченных возможностей для проката и фестивальной дистрибуции на рассмотрение комитета премии принимаются ленты, которые ранее не демонстрировались на больших экранах.

В этом году, кроме даты показа, учитывается дата производства фильма — если он был создан в период с 1 октября 2019 — 30 сентября 2020 включительно, он также может быть подан на рассмотрение комитета премии. Также в этом году внедряется обязательная подача ленты через форму на сайте Киевской недели критики. Форма подачи будет опубликована на сайте фестиваля в день старта приема заявок — 28 июля 2020 года.

Национальная премия кинокритиков «Киноколо» — ежегодная премия, учрежденная в 2018 году, которая определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Премия присуждается в 8 номинациях: за лучшие полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, анимацию, открытие года, режиссера, актрису и актера. Церемония награждения проходит в рамках «Киевской недели критики» в конце октября. В 2019 году лучшим фильмом года стала драма «Домой» Наримана Алиева, в 2018 — драма «Донбасс» Сергея Лозницы.

Победителей премии определяет комитет Национальной премии кинокритиков. В его состав входят кинокритики и киноведы, которые являются членами ФИПРЕССИ, и авторы, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ. Сейчас комитет премии насчитывает 44 члена.

Лауреаты премии выбираются путем голосования в два этапа. Вначале среди списка всех поданных фильмов украинского производства, которые соответствуют условиям премии, члены комитета выбирают номинантов. Во время второго этапа проходит голосование для определения победителей, которые объявляются во время церемонии открытия «Киевской недели критики».

Напомним: ранее стало известно, как получить аккредитацию на церемонию награждения «Киноколо».

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Фото: unsplash.com

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