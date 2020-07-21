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Нардеп Княжицкий заявил о давлении на телеканал «Прямой» со стороны ГБР

от Telekritika
От Telekritika 178
Главная Новости Нардеп Княжицкий заявил о давлении на телеканал «Прямой» со стороны ГБР

Политик считает, что канал занимает объективную проукраинскую позицию.

Николай Княжицкий, народный депутат фракции «Европейская Солидарность» заявил, что ГБР оказывает давление на телеканал «Прямой», который, по его словам, «занимает объективную проукраинскую позицию» и «никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов», передает Интерфакс.

По словам нардепа, в студии «Прямого» всегда есть представители государственной власти, политики из «Слуги народа». Это и есть показателем того, что канал занимает объективную проукраинскую позицию, считает Княжицкий. Поэтому неправильно преследовать телеканал только за то, что он является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам. Об этом нардеп заявил нардеп в эфире «Прямого».

В тоже время, Княжицкий удивлен избирательностью внимания к телеканалам со стороны ГБР.

«Другой вопрос — почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывание мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно «Прямой». А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру», — прокомментировал политик.

Напомним: ранее стало известно, что руководство ГБР требовало арестовать телеканал «Прямой». 

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Фото: «Прямой»

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