Нардеп Княжицкий заявил о давлении на телеканал «Прямой» со стороны ГБР

Николай Княжицкий, народный депутат фракции «Европейская Солидарность» заявил, что ГБР оказывает давление на телеканал «Прямой», который, по его словам, «занимает объективную проукраинскую позицию» и «никогда не давал оснований для давления и преследований со стороны силовых органов», передает Интерфакс.

По словам нардепа, в студии «Прямого» всегда есть представители государственной власти, политики из «Слуги народа». Это и есть показателем того, что канал занимает объективную проукраинскую позицию, считает Княжицкий. Поэтому неправильно преследовать телеканал только за то, что он является в определенной степени оппозиционным, но соответствует стандартам. Об этом нардеп заявил нардеп в эфире «Прямого».

В тоже время, Княжицкий удивлен избирательностью внимания к телеканалам со стороны ГБР.

«Другой вопрос — почему не преследуют каналы Медведчука. Хотя это абсолютное промывание мозгов и искажение информации. Но наши силовые органы интересует именно «Прямой». А также другие медиа, которые имеют проукраинскую повестку дня, являются патриотическими и поддерживают независимость Украины, ее язык и культуру», — прокомментировал политик.

Напомним: ранее стало известно, что руководство ГБР требовало арестовать телеканал «Прямой».

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Фото: «Прямой»

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