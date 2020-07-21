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Телеканал «Украина» начал прослушивания звезд для участия в шоу «Маска»
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Телеканал «Украина» начал прослушивания звезд для участия в шоу «Маска»

от Telekritika
Telekritika 212

Украинское шоу «Маска» на канале «Украина» будет состоять из 12 эпизодов.

Количество участников создатели шоу пока не раскрывают, но известно, что процесс голосовых проб уже прошли несколько десятков звезд. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Маска» – это звездное музыкальное праймовое детектив-шоу. Формат предусматривает невероятную секретность не только во время эфиров, не только на сцене, но и в подготовительный и съемочный периоды. Например, голосовые пробы мы проводим в трех разных студиях, чтобы потенциальные участники никоим образом не пересекались. У нас очень строгие требования конфиденциальности. Даже в съемочной группе проекта только единицы будут знать, кто скрывается под масками», – рассказывает директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Согласно правилам проекта, на съемочную площадку участники сами не приезжают – их привозят водители, которые при этом выбирают неочевидные маршруты, чтобы избежать любых догадок по поводу участия звезды в шоу. На пути к съемочному павильону конкурсант должен быть одет так, чтобы его личность узнать было невозможно. В этом помогают головные уборы, очки, перчатки, капюшоны, бесформенная одежда, сообщает телеканал.

Участника на площадке сопровождает специальная охрана – бодигарды. Их задача – по-максимуму изолировать «маски» друг от друга и от остальных людей, присутствующих на съемках. Все участники съемочного процесса – от операторов до зрителей в павильоне – подписывают соглашение о неразглашении. А мобильные телефоны на время съемки сдаются в камеру хранения.

Напомним, шоу «Маска» канала «Украина» – это украинская адаптация всемирно известного формата The Masked Singer. Проект получил популярность среди зрителей во всем мире, а Украина стала 30-й страной, которая адаптирует этот формат.

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Фото: канал «Украина»

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