Телеканал «Украина» начал прослушивания звезд для участия в шоу «Маска»

Количество участников создатели шоу пока не раскрывают, но известно, что процесс голосовых проб уже прошли несколько десятков звезд. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Маска» – это звездное музыкальное праймовое детектив-шоу. Формат предусматривает невероятную секретность не только во время эфиров, не только на сцене, но и в подготовительный и съемочный периоды. Например, голосовые пробы мы проводим в трех разных студиях, чтобы потенциальные участники никоим образом не пересекались. У нас очень строгие требования конфиденциальности. Даже в съемочной группе проекта только единицы будут знать, кто скрывается под масками», – рассказывает директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Согласно правилам проекта, на съемочную площадку участники сами не приезжают – их привозят водители, которые при этом выбирают неочевидные маршруты, чтобы избежать любых догадок по поводу участия звезды в шоу. На пути к съемочному павильону конкурсант должен быть одет так, чтобы его личность узнать было невозможно. В этом помогают головные уборы, очки, перчатки, капюшоны, бесформенная одежда, сообщает телеканал.

Участника на площадке сопровождает специальная охрана – бодигарды. Их задача – по-максимуму изолировать «маски» друг от друга и от остальных людей, присутствующих на съемках. Все участники съемочного процесса – от операторов до зрителей в павильоне – подписывают соглашение о неразглашении. А мобильные телефоны на время съемки сдаются в камеру хранения.

Напомним, шоу «Маска» канала «Украина» – это украинская адаптация всемирно известного формата The Masked Singer. Проект получил популярность среди зрителей во всем мире, а Украина стала 30-й страной, которая адаптирует этот формат.

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Фото: канал «Украина»

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