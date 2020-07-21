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ООН призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование убийства Павла Шеремета

от Telekritika
От Telekritika 164
Главная Новости ООН призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование убийства Павла Шеремета

… а также обеспечить справедливый судебный процесс.

ООН призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Радио Свобода.

«Мы призываем власть обеспечить привлечение к ответственности в этом громком деле, одновременно обеспечивая все гарантии эффективного и беспристрастного расследования и справедливый судебный процесс для обвиняемых», — говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

В заявлении указывается, что, хотя доступ к суду был ограничен вследствие пандемии COVID-19, международные стандарты по правам человека требуют, что судебные слушания должны быть публичными, если нет конкретной причины, чтобы этого не было.

«Мы настоятельно призываем суд обеспечить доступ к слушаниям всем журналистам и заинтересованным представителям общественности, в частности посредством трансляций в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что некоторые журналисты, освещающие судебный процесс, сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.

«Мы призываем власти гарантировать безопасность присутствующих на судах и привлечь виновных в этих атаках к ответственности», — указали в миссии ООН по правам человека.

Напомним: журналист Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.

В четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета, в центре Киева открыли памятный знак в его честь.

В конце мая стало известно, что Печерский суд Киева оставил под стражей до конца июля подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

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Фото: un.org

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