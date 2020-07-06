Канал «Украина» сообщил подробности о шоу «Маска»

Телеканал «Украина» обещает, что проект «Маска» захватит зрителей небывалой игрой и секретностью. Участниками музыкального шоу станут украинские звезды: актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По правилам шоу, звезды приступают к песенным поединкам, которые имеют важную особенность: все артисты одеты в маски и костюмы, скрывающие их личность. Во время выступлений участников эксперты и зрители пытаются угадать, кто скрывается под маской, голосуя за победителя каждого поединка. Личность участника станет известна только после того, когда он покинет шоу. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

Директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро уверен, что «Маска» – самый загадочный проект на украинском телевидении. «Абсолютно все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении, — говорит он. — Даже наши художники по костюмам разрабатывают образы вслепую. Ведь, кто скрывается под маской – главная тайна шоу! Самое важное для «маски» – вызвать эмоцию у зрителей, поэтому мы предлагаем нашим звездным участникам максимально непредсказуемые варианты костюмов. Тем более, что именно эти костюмы могут быть главной подсказкой в загадке «Кто маска?»

Напомним, шоу «Маска» канала «Украина» – это украинская адаптация всемирно известного формата The Masked Singer. Проект получил популярность среди зрителей во всем мире, а Украина стала 30-й страной, которая адаптирует этот формат.

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Фото: Канал «Украина»

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