КиноНовости

Умер Эннио Морриконе

от Telekritika
От Telekritika 64
Главная Кино Умер Эннио Морриконе

Оскароносный композитор скончался на 92 году жизни.

6 июля на 92 году жизни умер итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе, сообщает Liga.net со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera. Морриконе прославился в качестве композитора для телевизионных и кинопроектов. В 2007 году он получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, в 2016 году ему досталась премия за лучшую музыку к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Музыка Морриконе звучит во множестве известнейших картин мирового кинематографа: «Хороший, плохой, злой» (1966), «Профессионал» (1981), «Однажды в Америке» (1984), «Джанго освобожденный» (2012) и многих других, всего он написал музыку к более чем 400 фильмам и сериалам.

Напомним, в июне умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян. Последние несколько месяцев она боролась с тяжелой болезнью.

Читайте также:

Умер экс-глава Universal Studios Сид Шейнберг | Telekritika
Умер создатель советских мультфильмов
Умер «крестный отец американского авангарда»
Умер Георгий Данелия: деятели кино и медиа вспоминают режиссера
Умер легендарный голливудский режиссер 

Фото: wallsdesk

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Киев» покажет концерт в поддержку аэропорта им....

11.06.2020

Канал EU Music проверят из-за клипа 18+

02.07.2020

Самым популярным фильмом на украинском Netflix стал «365 дней»

15.06.2020

Съемки фильма «Зірки за обміном» завершены

25.06.2020

WarnerMedia выпустит подкасты по самым популярным сериалам HBO...

26.06.2020

Как коронавирус повлияет на рекламу в соцсетях во...

25.06.2020

Кинотеатры Лос-Анджелеса так и не открыли

19.06.2020

Оксана Марченко заявила, что ее «ушли» с канала...

25.06.2020

Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI

30.06.2020

Netflix и компания Imagine Impact ищут оригинальные киносценарии

22.06.2020
Avatar