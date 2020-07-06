Умер Эннио Морриконе

6 июля на 92 году жизни умер итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе, сообщает Liga.net со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera. Морриконе прославился в качестве композитора для телевизионных и кинопроектов. В 2007 году он получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, в 2016 году ему досталась премия за лучшую музыку к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Музыка Морриконе звучит во множестве известнейших картин мирового кинематографа: «Хороший, плохой, злой» (1966), «Профессионал» (1981), «Однажды в Америке» (1984), «Джанго освобожденный» (2012) и многих других, всего он написал музыку к более чем 400 фильмам и сериалам.

Напомним, в июне умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян. Последние несколько месяцев она боролась с тяжелой болезнью.

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Фото: wallsdesk

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