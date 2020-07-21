Фильм Натальи Ворожбит «Плохие дороги» отобрали в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

Режиссерский дебют «Плохие дороги» украинской сценаристки и драматурга Натальи Ворожбит отобрали в конкурсную программу Недели критики (Settimana Internazionale della Critica) 77-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба Kristi Films.

Конкурсная программа Неделя критики — это независимая параллельная программа фестиваля, которая проводится Национальным союзом итальянских кинокритиков (SNCCI) в Венеции уже в 35-й раз. В этом году в программу вошли девять дебютных фильмов, созданных режиссерами из разных стран мира, которые будут соревноваться в конкурсе.

Лента Натальи Ворожбит «Плохие дороги» состоит из пяти отдельных новелл об отношениях людей, искалеченных войной. Все истории объединены темой дорог. Идея будущей картины берет начало с создания одноименной театральной пьеcы, которую Ворожбит написала по заказу лондонского театра Royal Court. Премьера спектакля прошла в октябре 2017 года. Вскоре автор написала киносценарий «Плохие дороги», а в 2019 году проект выиграл грант Украинского культурного фонда.

За воплощение проекта взялась украинская кинокомпания Kristi Films во главе с кинопродюсером Юрием Минзяновым.

Наталья Ворожбит рассказала, что на создание фильма ее подтолкнули собственные переживания войны на Востоке Украины. «Это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельства людей, собранных мной в регионе военного конфликта. Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества. Участие в Венецианском кинофестивале для меня — огромный стимул продолжать снимать кино, ведь до этого момента я сомневалась, а не поздно ли я взялась за режиссуру», — отметила Ворожбит.

Украинская премьера фильма «Плохие дороги» ожидается осенью 2020 года.

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