ДиджиталКиноНовости

YouTube пригласил пользователей присоединиться к съемкам документального фильма

от Telekritika
От Telekritika 320
Главная Диджитал YouTube пригласил пользователей присоединиться к съемкам документального фильма

Проект готовят для YouTube Originals.

Видеоплатформа YouTube приглашает всех желающих присоединится к документальному проекту для YouTube Originals, сообщается на сайте проекта.

Для участия в документальном фильме необходимо 25 июля 2020 года снять на видео свой день и отправить по ссылке. Организаторы пишут, что в основу фильма под названием Life in a Day лягут кадры, отобранные из видео тысяч авторов со всего мира.

Режиссером проекта выступит Кевин Макдоналд, ранее его проект One Day in September получил «Оскар» за лучший документальный фильм 2000 года. Продюсером фильма станет Ридли Скотт, известный по таким проектам как «Бегущий по лезвию», «Марсианин», «Гладиатор» и другие.

Заявки принимаются с 25 июля по 2 августа.

Премьера готового проекта состоится на фестивале Sundance в 2021-м.

Напомним, ранее стало известно, что видеохостинг YouTube снизит ограничения по времени для рекламных объявлений, которые демонстрируются в середине видеороликов.

Читайте также:

Услуги YouTube TV подорожают еще на 30% в конце июля 2020 года
YouTube создал фонд в размере $100 млн, чтобы поддержать темнокожих креаторов
Церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards перенесена на декабрь 2020 года

Фото: YouTube Originals

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Марк Цукерберг намерен провести переговоры с организаторами движения...

02.07.2020

Канал «Апостроф ТВ» сообщил, как искать его на...

22.06.2020

Вышел трейлер мультсериала Star Trek: Lower Decks от...

13.07.2020

Регулятор хочет выяснить, почему вместо «Голоса столиці» вещает...

02.07.2020

«UA: Буковина» возвращается к нормальному режиму работы

25.06.2020

Канал «Украина 24» будет транслироваться на платформе Kartina.TV

16.07.2020

АРМА: претендентами на управление активами UMH стали 6...

09.07.2020

Приложение CBS News будет доступно в 89 странах

26.06.2020

Полиция расследует нападение на съемочную группу канала АТН

15.07.2020

Услуги сервиса YouTube TV подорожают на 30%

01.07.2020
Avatar