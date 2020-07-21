YouTube пригласил пользователей присоединиться к съемкам документального фильма

Видеоплатформа YouTube приглашает всех желающих присоединится к документальному проекту для YouTube Originals, сообщается на сайте проекта.

Для участия в документальном фильме необходимо 25 июля 2020 года снять на видео свой день и отправить по ссылке. Организаторы пишут, что в основу фильма под названием Life in a Day лягут кадры, отобранные из видео тысяч авторов со всего мира.

Режиссером проекта выступит Кевин Макдоналд, ранее его проект One Day in September получил «Оскар» за лучший документальный фильм 2000 года. Продюсером фильма станет Ридли Скотт, известный по таким проектам как «Бегущий по лезвию», «Марсианин», «Гладиатор» и другие.

Заявки принимаются с 25 июля по 2 августа.

Премьера готового проекта состоится на фестивале Sundance в 2021-м.

Напомним, ранее стало известно, что видеохостинг YouTube снизит ограничения по времени для рекламных объявлений, которые демонстрируются в середине видеороликов.

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Фото: YouTube Originals

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