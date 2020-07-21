В Telegram может появиться аналог Stories

В мессенджере Telegram помимо видеозвонков может появиться аналог Stories, пишет «Код Дурова» со ссылкой на свои источники.

Будут ли внедрять Stories в Telegram — окончательно еще неизвестно. Однако, по информации издания, в команде мессенджера активно обсуждают данную функцию в связи с большим количеством запросов от пользователей. Тем не менее, на данный момент в приоритете у Telegram — запуск видеозвонков и после их реализации будет стоять вопрос о других ключевых функциях мессенджера.

Напомним, ранее в своем официальном блоге Telegram отчитался о приросте аудитории, а также заявил о намерении создать функцию групповых видеозвонков. Сначала функция появится на устройствах с iOS.

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Фото: Raim Shaykh via dribbble.com

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