В Telegram может появиться аналог Stories

В мессенджере Telegram помимо видеозвонков может появиться аналог Stories, пишет «Код Дурова» со ссылкой на свои источники.
Будут ли внедрять Stories в Telegram — окончательно еще неизвестно. Однако, по информации издания, в команде мессенджера активно обсуждают данную функцию в связи с большим количеством запросов от пользователей. Тем не менее, на данный момент в приоритете у Telegram — запуск видеозвонков и после их реализации будет стоять вопрос о других ключевых функциях мессенджера.
Напомним, ранее в своем официальном блоге Telegram отчитался о приросте аудитории, а также заявил о намерении создать функцию групповых видеозвонков. Сначала функция появится на устройствах с iOS.
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Фото: Raim Shaykh via dribbble.com
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