Казарин сообщил, что сдал документы на выход из гражданства РФ

Журналист Павел Казарин написал в Facebook, что сдал документы на выход из гражданства РФ.

Казарин отметил, что собирался сдать документы в консульство России в марте, однако из-за карантина все перенеслось на июль.

«Консульство рассматривает бумаги от 3 до 6 месяцев. Теоретически, за это время могут «найти» на меня какое-нибудь уголовное дело. Например, за призывы к нарушению терцелостности РФ. А могут и не найти. Станет понятно осенью» — пишет журналист.

Напомним, ранее стало известно, что у Павла Казарина российское гражданство. Он сообщил, что в январе 2020 года записался на прием в российское посольство, а также отправил по почте заявление о выходе из гражданства. Визит был назначен на конец марта, потом начался карантин. В посольстве ему сообщили, что возобновят прием после 18 июня.

Читайте также:

Фото: «UA: Суспільне мовлення»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!