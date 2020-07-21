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Казарин сообщил, что сдал документы на выход из гражданства РФ

от Telekritika
От Telekritika 495
Главная Новости Казарин сообщил, что сдал документы на выход из гражданства РФ

У журналиста есть российский паспорт.

Журналист Павел Казарин написал в Facebook, что сдал документы на выход из гражданства РФ.

Казарин отметил, что собирался сдать документы в консульство России в марте, однако из-за карантина все перенеслось на июль.

«Консульство рассматривает бумаги от 3 до 6 месяцев. Теоретически, за это время могут «найти» на меня какое-нибудь уголовное дело. Например, за призывы к нарушению терцелостности РФ. А могут и не найти. Станет понятно осенью» — пишет журналист.

Напомним, ранее стало известно, что у Павла Казарина российское гражданство. Он сообщил, что в январе 2020 года записался на прием в российское посольство, а также отправил по почте заявление о выходе из гражданства. Визит был назначен на конец марта, потом начался карантин. В посольстве ему сообщили, что возобновят прием после 18 июня.

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Фото: «UA: Суспільне мовлення»

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