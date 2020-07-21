Як висвітлювати взяття заручників. Поради для журналістів

«Телекритика» публікує поради від ІМІ повністю:

1. Не варто публікувати імен заручників, якщо це не дає нічого для їхнього захисту. Стаття 296 ЦКУ прямо забороняє використовувати ім’я потерпілого від злочину, окрім випадків, коли розголошення цього імені сприяє суспільній безпеці.

2. Для того щоб написати про заручника / заручницю, використовуйте першу літеру прізвища: відповідно до Цивільного Кодексу України, це не буде порушенням. Частина 5 статті 296 ЦК: «5. Ім’я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його згодою». Частина сьома цієї ж статті: «7. Використання початкової літери прізвища фізичної особи в засобах масової інформації, літературних творах не є порушенням її права». Те саме стосується інших способів розголошення особи заручника в медіа, зокрема публікації його фото.

3. Не поширюйте ідей та поглядів терористів, тому що це може надихнути їхніх послідовників. Потрібно скрупульозно уникати висловів чи зображень, які могли б романтизувати дії злочинців. Окрім того, нагадуємо, що привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста) може призводити до кримінальної відповідальності як за терористичний акт (ст. 258 Кримінального кодексу України).

4. Будьте особливо обережними, якщо потрібно працювати з дітьми чи підлітками. Пам’ятайте, що вони вразливіші, ніж дорослі. Про це йдеться в п. 18 Етичного кодексу українського журналіста: «Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх (або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов’язаних із насильством».

5. Під час висвітлення ситуації із заручниками медійники повинні ретельніше перевіряти інформацію, поширювати лише точну інформацію, неприпустимо оприлюднювати матеріали, що засновані на чутках або ж постах у соціальних мережах.

Точність інформації забезпечується:

перевіркою достовірності джерел інформації;

наданням переваги першоджерелам;

перевіркою інформації в кількох джерелах;

перевіркою документів чи документальних свідчень, на які ви посилаєтесь;

підтвердженням подій безпосередньо очевидцями, за можливості;

вичиткою для усунення можливих помилок у назвах, іменах, датах, місцях тощо.

6. Перевірте своїх експертів: їхній досвід, повноваження, достовірність їхньої експертизи. Наприклад, перевірте повноваження та досвід експертів з питань психічного здоров’я чи правоохоронних органів, які цитуються у ваших матеріалах. Шукайте експертів, які мають безпосередній досвід роботи, пов’язаний із ситуацією, яку ви висвітлюєте. Остерігайтеся диванних «експертів» та популістів, які готові поспішати з висновками і не є компетентними в ситуації.

7. Координуйтеся з колегами, іншими журналістами, які працюють на місці події. Краще обмінюватись інформацією, вести спільні документи: це сприятиме точності подання інформації, яка в складних умовах є надзвичайно важливою.

8. Утримайтеся від емоцій і намагайтеся бути максимально етичними під час підготовки матеріалів про ситуацію із заручниками. Пам’яйте, що в них є близькі, які турбуються. Утримайтеся від прогнозів, песимістичних та оптимістичних сценаріїв тощо. Не варто також розшукувати родичів, щоб узяти в них коментар: це може бути травмувальним досвідом для людей, які перебувають у стресі.

9. Краще не публікувати фотографій заручників з місця події. Якщо критично необхідно проілюструвати матеріал їхніми фотографіями, не забудьте заблюрити обличчя.

10. Стежте, щоб фото, які ілюструють матеріал про заручників, відповідали дійсності, а не стосувалися подій, які сталися раніше. Не використовуйте фото, які можуть спотворити уявлення про ситуацію

P. S. Потурбуйтеся про особисту безпеку. Місце події є місцем підвищеної небезпеки, адже ситуація може змінюватися щосекунди. Будьте пильними, не підходьте близько, адже це може спровокувати злочинців. Оберіть безпечне місце, з якого можна вести репортаж, а також потурбуйтеся про шлях відступу, якщо почнеться ескалація ситуації. Повідомте своє медіа, де ви саме перебуваєте, та тримайте з ним зв’язок. Не забувайте про маски, соціальну дистанцію та антисептики.

Джерело: Інститут масової інформації

Фото: unsplash

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