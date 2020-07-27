В новом телесезоне канал «1+1» покажет новое реалити-шоу «Майже колишні», которое призвано помочь разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода. Экспертом проекта выступит практикующий психолог Ирина Кириченко, а производством занималась студия Friends Production, передает пресс-служба.

В новом реалити примут участие женатые пары, которые находятся на грани развода, однако желающие разобраться в отношениях и спасти семью. По условиям проекта, супруги в течение 7-ми дней будет жить в разделенном пополам доме. Так, партнеры проверят, насколько они готовы к изменениям ради сохранения брака, или действительно хотят развода. Для этого им придется пройти ряд испытаний — «стресс-тесты». Перед участием в проекте пара даст друг другу обещание быть откровенными и искренне пытаться спасти отношения.

Среди этапов «стресс-теста» супругов ждет встреча с родственниками по поводу объявления о разводе, проверка на детекторе лжи, встреча с желанными «идеальными партнерами» на глазах у своей половинки, и многие другие испытаний, которые помогут парам понять истинную причину проблем в отношениях и преодолеть ее. В конце эпизода пара принимает решение: дать второй шанс своей семье или пойти на развод.

Помогать героям лучше понять друг друга, разобраться в себе и пройти через все испытания будет психолог проекта Ирина Кириченко.

Напомним: ранее стало известно, что Юрий Ткач получил роль в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще» на «1+1».

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Фото: 1+1 media

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