Техслужбу телекомпании «Киев» возглавил главный инженер Андрей Пятницкий

Техническую службу телекомпании «Киев» возглавил главный инженер Андрей Пятницкий, передает пресс-служба.
Должность главного инденера Андрей Пятницкий получил в январе 2020-го. Ранее он работал в медиахолдинге «Вести Украина», где руководил техническими службами телеканала UBR и «Радио Вести». Пятницкий был назначен руководителем техслужбы постле того, как от занимаемой должности отстранили Юрия Кубьюка.
«Базовые принципы работы телеканала — это абсолютная прозрачность и нулевая толерантность к любым проявлениям и даже намеков на коррупцию либо непорядочность. Мы ставим себе амбициозную цель работать эффективнее частных телекомпаний, и это требует чрезвычайной самоотдачи и устойчивости от всех членов команды. Не все выдерживают. К сожалению, это приводит к периодическим кадровым ротациям и заменам в команде. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное — вовремя признавать кадровую ошибку и исправить ее», — прокомментировал глава телеканала Юрий Лященко.
Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Киев» запускает целую серию новых программ.
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Фото: телеканал «Киев»
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