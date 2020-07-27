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Техслужбу телекомпании «Киев» возглавил главный инженер Андрей Пятницкий

от Telekritika
От Telekritika 136
Главная Новости Техслужбу телекомпании «Киев» возглавил главный инженер Андрей Пятницкий

Руководитель технической службы телекомпании «Киев» Юрий Кубьюк отстранен от должности из-за конфликта интересов.

Техническую службу телекомпании «Киев» возглавил главный инженер Андрей Пятницкий, передает пресс-служба.

Должность главного инденера Андрей Пятницкий получил в январе 2020-го. Ранее он работал в медиахолдинге «Вести Украина», где руководил техническими службами телеканала UBR и «Радио Вести». Пятницкий был назначен руководителем техслужбы постле того, как от занимаемой должности отстранили Юрия Кубьюка.

«Базовые принципы работы телеканала — это абсолютная прозрачность и нулевая толерантность к любым проявлениям и даже намеков на коррупцию либо непорядочность. Мы ставим себе амбициозную цель работать эффективнее частных телекомпаний, и это требует чрезвычайной самоотдачи и устойчивости от всех членов команды. Не все выдерживают. К сожалению, это приводит к периодическим кадровым ротациям и заменам в команде. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное — вовремя признавать кадровую ошибку и исправить ее», — прокомментировал глава телеканала Юрий Лященко. 

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Киев» запускает целую серию новых программ.

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Фото: телеканал «Киев»

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