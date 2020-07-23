Юрий Ткач получил роль в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще» на «1+1»

«1+1» работает над новым сезоном сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», премьеру которого зрители увидят уже этой осенью. Пресс-служба канала сообщила, что одну из ролей исполнит шоумен, актер и ведущий «Рассмеши комика» Юрий Ткач.

Юрий Ткач известен по юмористическим проектам студии «Квартал 95», а также по «Танцам со звездами». Вскоре он появится и в комедийном сериале «Великі Вуйки. Вдома краще». Отдельные съемочные дни актера проходили в загородном гостиничном комплексе. В каком амплуа в комедии появится шоумен и кем станет для жителей Великих Вуйок, зрители узнают после премьеры сериала. Однако, создатели комедии рассказали, что герой Юрия Ткача окажется в сериале перед нелегким выбором.

По сюжету комедийной истории, после того, как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась прокладки в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом.

Также креативный продюсер и актер проекта Юрий Горбунов рассказывает, что зрителям будет интересно наблюдать за личными отношениями героев: «Неожиданно будут развиваться отношения Ирки и Штефка, каждый из которых имеет непростой характер. И особенно зрителям придется поволноваться за будущее моего персонажа Ивана и его избранницы Галины, роль которой исполняет Надежда Мейхер. Они строят свою семью уже в Великих Вуйках, а столичной женщине Галине к простым сельским условиям нужно еще привыкнуть».

Напомним, одной из актрис «Великі Вуйки. Вдома краще» стала украинская певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Съемки в сериале стали ее первой работой в кадре после карантина. Также продюсеры рассказывают, что кроме Юрия Ткача и Тины Кароль, актерами комедии станут и другие известные украинские звезды.

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Фото: пресс-служба «1+1»

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