НовостиТВ

Стала известна дата премьеры турецкой мелодрамы «Женщина» на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 265
Главная Новости Стала известна дата премьеры турецкой мелодрамы «Женщина» на «1+1»

В главных ролях: Озге Озпиринджчи и Джанер Джиндорук.

27 июля в 17:10 на «1+1» состоится премьера нового турецкого сериала «Женщина», сообщает  пресс-служба канала.

В центре сюжета мелодрамы — история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется. При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми — дочерью Нисан и сыном Доруком. Женщина собственными силами пытается найти правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.

Роль Бахар в сериале играет 34-летняя Озге Озпиринджчи, а образ Сарпа в новой мелодраме воплотил актер Джанер Джиндорук. 

Также роли в сериале исполняют актеры: Шериф Эрол, Кубра Сузгун, Али Семи Сефил, Серай Кайя, Феяз Думан, Гьокче Ейюпоглу, Хакан Урташ и другие.

Съемки сериала проходили на улицах Стамбула.

Также в связи с карантином из-за пандемии Covid-19 съемки турецкого сериала «Ветер любви» были остановлены.

Читайте также:

«1+1» назвал дату премьеры турецкой мелодрамы «Ветер любви»
«1+1» покажет новый турецкий сериал «Ветер любви»
На «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Женщина»

 Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

НСЖУ запускает горячую линию для защиты трудовых прав...

17.07.2020

«1+1» объявил имя очередной участницы нового сезона «Танців...

22.07.2020

Сторонники Сергея Стерненко пристыдили съемочную группу ZIK

26.06.2020

Google будет помечать фейковые изображения в поиске

23.06.2020

Международный кинофестиваль «Молодость» объявил даты проведения

23.06.2020

Анна Калина: «И «Холостяк», и «Холостячка» – это...

08.07.2020

Во втором квартале 2020-го пользователи потратили $27 млрд...

17.07.2020

Екатерина Кухар станет судьей «Танців з зірками»

06.07.2020

«UA: Перший» подготовил тематические проекты ко Дню Конституции

24.06.2020

Стартует прием заявок на участие в программах Film...

23.06.2020
Avatar