Стала известна дата премьеры турецкой мелодрамы «Женщина» на «1+1»

27 июля в 17:10 на «1+1» состоится премьера нового турецкого сериала «Женщина», сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета мелодрамы — история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется. При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми — дочерью Нисан и сыном Доруком. Женщина собственными силами пытается найти правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.

Роль Бахар в сериале играет 34-летняя Озге Озпиринджчи, а образ Сарпа в новой мелодраме воплотил актер Джанер Джиндорук.

Также роли в сериале исполняют актеры: Шериф Эрол, Кубра Сузгун, Али Семи Сефил, Серай Кайя, Феяз Думан, Гьокче Ейюпоглу, Хакан Урташ и другие.

Съемки сериала проходили на улицах Стамбула.

Также в связи с карантином из-за пандемии Covid-19 съемки турецкого сериала «Ветер любви» были остановлены.

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Фото: «1+1»

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