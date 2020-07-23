Объявлен кастинг на главные роли в фильме «Я і Фелікс» Ирины Цилык

На главные роли в ленте Ирины Цилык «Я і Фелікс» ищут парня и девушку 14-16 лет. Актерский опыт не обязателен. Об этом сообщает продакшн фильма.

«Я і Фелікс» — полнометражный игровой дебют режиссера Ирины Цилык. Это экранизация неопубликованного романа Артема Чеха «Кто ты такой?». Весной 2021-го он выйдет в издательстве Meridian Czernowitz. Книга и фильм рассказывают о взрослении мальчика Тимофея в 90-х, про его семью, друзей, первую любовь и взаимоотношения с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи.

В тизере фильма Феликса сыграл поэт и прозаик Юрий Издрык, который, скорее всего, выполнит эту роль в самом фильме. Команда «Я і Фелікс» ищет также других актеров на вакантные роли.

«Для нас не важен актерский опыт, мы скорее ищем интересных личностей», — уточняет кастинг-директор Татьяна Симон.

Девушка и парень, которые будут подавать заявки на участие в кастинге, должны быть харизматичными личностями и свободно владеть украинским (она должна быть не просто инструментом, а родным языком, на котором легко импровизировать, шутить и даже ссориться). Парню желательно уметь играть на фортепиано.

«Нам стали приходить анкеты и видео различных подростков, которых я смотрю на роль Тимофея в нашем фильме, и знаете, я не удержусь и скажу: какие же у вас классные дети! Так как на роль подойдет только один, это будет зависеть от многих различных факторов. Я не смогу, к сожалению, всем написать какие-то фидбэк, но уже сейчас просто хочется сказать вслух — у нас такие крутые подростки» — комментирует режиссер Ирина Цилык.

Фильм продюсируют Владимир Яценко ( «Атлантида», «Додому», «Дикое поле») и Анна Соболевская ( «Додому»). Производство «Я і Фелікс» будет осуществлять кинопродакшн ForeFilms. Съемки запланированы на осень 2020 года.

Для участия в кастинге необходимо заполнить форму: bit.ly/2WHtsPk. Анкеты принимаются до конца июля.

Напомним, ранее вышел тизер фильмы «Я і Фелікс».

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Фото: пресс-служба фильма «Я і Фелікс»

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