КиноНовости

Совет по господдержке кинематографии сообщил, что не получает стипендии от Госкино

от Telekritika
От Telekritika 233
Главная Кино Совет по господдержке кинематографии сообщил, что не получает стипендии от Госкино

Выплаты задерживают на полтора года.

23 июля во время заседания Совета по государственной поддержке кинематографии глава Совета Андрей Дончик сообщил, что Госкино не выплачивает им стипендию более полутора лет.

«Наша стипендия не выплачивается в течение года и семи месяцев. Бухгалтерия сказала, что в лучшем случае мы получим средства за три месяца — с февраля по апрель. Мы бы хотели получить ответ на этот вопрос», — сказал Дончик в обращении к Госкино.

Глава Госкино Марина Кудерчук заявила, что выплата стипендий за три месяца произойдет в ближайшее время, а остальные средства — после того, как поступит информация от Минфина.

На заседании также должны были выбрать экспертов для оценивания проектов 14-го питчинга Госкино, однако Совет не проголосовал за повестку дня. Все члены Совета воздержались от голосования и заседание было перенесено.

Напомним, ранее утвердили даты приема заявок на 14-й питчинг Госкино.

Читайте также:

Госкино представило список кинопроектов, допущенных к участию в 13 питчинге
Совет по господдержке кинематографии утвердил обновленное распределение бюджета
В Офисе президента рассмотрели ряд инициатив для поддержки кинематографии
Госкино обновило свой сайт

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В США раздумывают над ограничением работы TikTok

07.07.2020

На «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Женщина»

03.07.2020

В июне «1+1» обошел «Украину» — Big Data...

09.07.2020

В Киеве снимут триллер «Між нами»

01.07.2020

«Унесенные ветром» вернули на HBO Max

25.06.2020

Арно Люкасси назначен президентом Broadcast Networks Europe

03.07.2020

В SES отрицают переговоры с Inter Media Group...

03.07.2020

Прокуратуру АРК просят изучить интервью московского пропагандиста

07.07.2020

Discovery приобрела немецкий телеканал Tele 5

03.07.2020

В Крыму заблокировали 30 сайтов крупных украинских СМИ

30.06.2020
Avatar