Совет по господдержке кинематографии сообщил, что не получает стипендии от Госкино

23 июля во время заседания Совета по государственной поддержке кинематографии глава Совета Андрей Дончик сообщил, что Госкино не выплачивает им стипендию более полутора лет.

«Наша стипендия не выплачивается в течение года и семи месяцев. Бухгалтерия сказала, что в лучшем случае мы получим средства за три месяца — с февраля по апрель. Мы бы хотели получить ответ на этот вопрос», — сказал Дончик в обращении к Госкино.

Глава Госкино Марина Кудерчук заявила, что выплата стипендий за три месяца произойдет в ближайшее время, а остальные средства — после того, как поступит информация от Минфина.

На заседании также должны были выбрать экспертов для оценивания проектов 14-го питчинга Госкино, однако Совет не проголосовал за повестку дня. Все члены Совета воздержались от голосования и заседание было перенесено.

Напомним, ранее утвердили даты приема заявок на 14-й питчинг Госкино.

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Фото: unsplash

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