Twitter объявил о том, что хакеры получили доступ к личным сообщениям знаменитостей

Хакеры, совершившие на прошлой неделе взлом 130 аккаунтов известных людей и компаний в Twitter, получили доступ к личным сообщениям 36 из них. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на поддержку соцсети.

«Мы считаем, что хакеры получили доступ ко входящим личным сообщениям 36 из 130 владельцев учетных записей, подвергшихся атаке, в том числе одного выборного должностного лица из Нидерландов», — говорится в сообщении. Отмечается, что информации о получении злоумышленниками сведений о переписке, принадлежащей кому-либо еще из бывших или нынешних чиновников, пока нет.

Напомним, 15 июля стало известно о взломе аккаунтов в Twitter Илона Маска, Джеффа Безоса, компании Apple и других известных людей и компаний. Аферисты от лица компаний и знаменитостей предлагали купить биткоины.

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Фото: unsplash

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