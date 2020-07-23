Крымского гражданского журналиста оставили под стражей

Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи отклонил апелляционные жалобы адвоката Эмине Авамилевой и политзаключенного, гражданского журналиста Рустема Шейхалиева на постановление «Верховного суда Республики Крым» о продлении меры пресечения до 15 сентября 2020 года. В результате Шейхалиева оставили под стражей. Об этом сообщает «Крымская солидарность».

«Как и следовало ожидать, постановление было оставлено в своей юридической силе. Наши жалобы были отклонены», — рассказала Авамилева.

Защита гражданского журналиста ссылалась на IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны и требовала её применения, сам подсудимый заявил в суде, что считает себя политическим заключённым.

Рустем Шейхалиев с 2015 года системно освещал аресты и обыски в Крыму, снимая фото и видеоматериалы. 27 марта 2019 года его арестовали, обвинив в причастности к запрещённой в России и свободно действующей в Украине организации «Хизб ут-Тахрир», после самых масштабных в современной истории Крыма обысков.

Многие из задержанных являлись активистами общественного правозащитного движения «Крымская солидарность», известного своей активной работой по защите жертв политических преследований в Крыму. Среди них – правозащитники, гражданские журналисты, волонтеры.

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию.

Напомним, от России требуют освободить крымских гражданских журналистов. По данным украинского МИД, сейчас российские власти удерживают пять человек.

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Фото: unsplash

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