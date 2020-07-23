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Крымского гражданского журналиста оставили под стражей

от Telekritika
От Telekritika 199
Главная Новости Крымского гражданского журналиста оставили под стражей

Суд отклонил апелляционную жалобу.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи отклонил апелляционные жалобы адвоката Эмине Авамилевой и политзаключенного, гражданского журналиста Рустема Шейхалиева на постановление «Верховного суда Республики Крым» о продлении меры пресечения до 15 сентября 2020 года. В результате Шейхалиева оставили под стражей. Об этом сообщает «Крымская солидарность».

«Как и следовало ожидать, постановление было оставлено в своей юридической силе. Наши жалобы были отклонены», — рассказала Авамилева.

Защита гражданского журналиста ссылалась на IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны и требовала её применения, сам подсудимый заявил в суде, что считает себя политическим заключённым.

Рустем Шейхалиев с 2015 года системно освещал аресты и обыски в Крыму, снимая фото и видеоматериалы. 27 марта 2019 года его арестовали, обвинив в причастности к запрещённой в России и свободно действующей в Украине организации «Хизб ут-Тахрир», после самых масштабных в современной истории Крыма обысков.

Многие из задержанных являлись активистами общественного правозащитного движения «Крымская солидарность», известного своей активной работой по защите жертв политических преследований в Крыму. Среди них – правозащитники, гражданские журналисты, волонтеры.

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию.

Напомним, от России требуют освободить крымских гражданских журналистов. По данным украинского МИД, сейчас российские власти удерживают пять человек.

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Фото: unsplash

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