Александр Лукашенко хочет выдворить из Беларуси иностранных журналистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворять журналистов иностранных СМИ, которые, по его мнению, призывают к массовым беспорядкам, сообщает «Настоящее Время» со ссылкой на государственное агентство БелТА.

«Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности, – сказал он. – Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь».

Лукашенко потребовал принимать меры и не ждать до конца избирательной кампании: «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети».

Накануне более 200 журналистов обратились к властям и силовикам Беларуси с требованием остановить преследование СМИ. За два месяца предвыборной кампании в стране во время акций протеста были задержаны десятки журналистов. В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что давление на журналистов усиливается в период каждой избирательной кампании. В этом году власть видит угрозу именно в стримах. Журналисты заявили, что продолжат работу, несмотря на давление.

Напомним, 14 июля в Беларуси во время акций протеста задержали 14 журналистов. В отношении некоторых из них составили админпротоколы.

Читайте также:

Фото: скриншот

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!