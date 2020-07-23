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Александр Лукашенко хочет выдворить из Беларуси иностранных журналистов

от Telekritika
От Telekritika 191
Главная Новости Александр Лукашенко хочет выдворить из Беларуси иностранных журналистов

Президент страны считает, что они «зовут людей на майданы».

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворять журналистов иностранных СМИ, которые, по его мнению, призывают к массовым беспорядкам, сообщает «Настоящее Время» со ссылкой на государственное агентство БелТА.

«Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности, – сказал он. – Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь».

Лукашенко потребовал принимать меры и не ждать до конца избирательной кампании: «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети».

Накануне более 200 журналистов обратились к властям и силовикам Беларуси с требованием остановить преследование СМИ. За два месяца предвыборной кампании в стране во время акций протеста были задержаны десятки журналистов. В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что давление на журналистов усиливается в период каждой избирательной кампании. В этом году власть видит угрозу именно в стримах. Журналисты заявили, что продолжат работу, несмотря на давление.

Напомним, 14 июля в Беларуси во время акций протеста задержали 14 журналистов. В отношении некоторых из них составили админпротоколы.

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Фото: скриншот

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