Охранника АТБ будут судить за препятствование съемочной группе

Охранника супермаркета будут судить за препятствование журналистской деятельности. 45-летнему жителю Самбора грозит штраф или арест на срок до шести месяцев, либо же ограничение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

В ходе досудебного расследования дознаватели Самборского отдела полиции установили, что 13 апреля охранник не упустил съемочную группу (журналиста и оператора) регионального телеканала в магазин, чем помешал их законной профессиональной деятельности. Съемочная группа готовила телевизионный сюжет о несоблюдении в супермаркете карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

20 июля дознаватели сообщили охраннику о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено 21 июля, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что инцидент произошел в магазине АТБ, куда не пустили съемочную группу канала «Перший Західний».

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Фото: скриншот

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