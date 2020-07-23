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«Суспільне» и «Интер» покажут богослужения разных церквей
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«Суспільне» и «Интер» покажут богослужения разных церквей

от Telekritika
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По случаю 1032-й годовщины со дня крещения Киевской Руси.

Во вторник, 28 июля, общенациональные телеканалы «UA: Перший», «UA: Культура» и «UA: Крим», а также все региональные каналы «Суспільного» покажут богослужения по случаю Дня крещения Киевской Руси. Службу возглавит митрополит Православной церкви Украины Епифаний. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

В эфире канала «UA: Перший» с 9:00 до 11:30 покажут божественную литургию в Свято-Михайловском кафедральном соборе. С 13:00 до 14:00 зрители увидят молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке.

«UA: Культура» в 12:30 покажет запись сразу двух частей службы: в Свято-Михайловском кафедральном соборе и у памятника князю Владимиру. Повтор состоится в 19:00.

«UA: Крим» и региональные телеканалы покажут трансляцию молебна с Владимирской горки с 13:00 до 14:00.

В тот же день трансляция на канале «Интер» в 9:00 состоится трансляция божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ Московского патриархата и представителей поместных православных церквей. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Перед трансляцией богослужения, в 7:45, «Интер» покажет документальный проект собственного производства – «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».

Напомним, ранее телеканалы транслировали богослужения ко Дню Святой Троицы.

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Фото: Суспільний мовник

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