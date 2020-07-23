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По рассказу Стивена Кинга снимут сериал

от Telekritika
От Telekritika 63
Главная Новости По рассказу Стивена Кинга снимут сериал

О женщине, которая должна остановить апокалипсис.

Телеканал CW взял в разработку сериал с рабочим названием «Откровение», основанный на рассказе Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон». Об этом сообщает Deadline. Производством сериала займется студия Warner Bros. TV.

По сюжету Бекка Полсон случайно выстреливает себе в голову из пистолета для забивания гвоздей. Это обстоятельство позволяет ей увидеть Иисуса Христа, который объявляет пострадавшей, что она избрана для сложной миссии – остановить апокалипсис. Это можно сделать, доказав, что Земля имеет право на второй шанс. Бекка приступает к действию, начиная со своего странного родного города на Среднем Западе.

О предполагаемой дате выхода фильма не сообщается.

Напомним, недавно стало известно, что Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих рассказов по $1 за каждый.

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Фото: Википедия

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