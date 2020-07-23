Ткаченко анонсировал масштабный проект по медиаграмотности

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о начале работы над всеукраинским проектом по медиаграмотности.

«Сегодня собрал в министерстве ключевых стейкхолдеров, которые уже имеют опыт по популяризации медиаграмотности. Буду выводить этот вопрос на системный государственный уровень. Консолидирую наработки, чтобы стратегически масштабировать процесс в стране. Вызов связан не только с российской пропагандой, но и с качеством медийного продукта, который наполняет информационное пространство вокруг», — отметил министр.

Среди задач проекта он видит необходимость сформировать информационную культуру, научить отличать новости от фейков, делать фактчекинг, формировать критическое мышление, при этом он должен охватывать как можно большую часть населения.

«Необходимы образовательные изменения. Интеграция будущей программы медиаграмотности в гуманитарный блок. Обучение не только для школьников и студентов, но и учителей и преподавателей. И это касается не только профессий, касающихся журналистики», — подчеркнул Ткаченко. По его словам, проект потребует дополнений в нормативно-правовую базу, ведь речь идет о государственной политике.

Министр сообщил, что планирует встретиться с коллегами из парламента, Минцифры, Министерства образования и науки, чтобы сформировать общее видение. «За месяц выработаем план действий и повторно обсудим его со всеми заинтересованными сторонами», — пообещал он.

Напомним, недавно Александр Ткаченко анонсировал обновление проекта украинского иновещания.

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Фото: пресс-служба Александра Ткаченко

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