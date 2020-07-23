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Новый канал приступил к производству реалити «Супер Топ-модели по-украински»

от Telekritika
От Telekritika 423
Главная Новости Новый канал приступил к производству реалити «Супер Топ-модели по-украински»

Шоу покажут осенью.

Новый канал приступил к производству нового сезона «Супер Топ-модели по-украински», в котором за победу будут соревноваться модели-выпускницы «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински». Кто из них вернется с триумфом, а кто распрощается с мечтой, станет известно осенью в проекте «Супер Топ-модель по-украински». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«В Суперсезоне примут участие девушки из предыдущих шести сезонов, — говорит креативный продюсер проекта Станислав Бондарь. – Напомню, что первый снимали еще шесть лет назад, когда некоторым из участниц было по 16 лет. Теперь они повзрослели, у них поменялись взгляды на мир, появилась социальная позиция. Об этом девушки и расскажут в Суперсезоне, слоган которого «Красота спасет мир».

Реалити будут снимать в Украине, на нестандартных и впечатляющих локациях.

Несменными останутся ведущая Алла Костромичева и пара экспертов: Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Также в каждом эпизоде будут по очереди появляться эксперты из мира моды или шоу-бизнеса.

Напомним, весной Новый канал объявил о том, что из-за карантина переносит работу над новым сезоном модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» на 2021 год. «Чтобы произвести качественный контент к осеннему сезону, мы должны были войти в съемки не позже 1 апреля. В связи с продлением карантина мы этого осуществить, к нашему огромному сожалению, не можем», — объяснила тогда это решение генеральный директор Нового канала Ольга Задорожная.

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Фото: Новый канал

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