Бокс-офис: история повторяется

Кассовые сборы Украины все еще заставляют желать лучшего: премьер практически нет, основа проката – повторы нашумевших боевиков и зрелищного кино в духе «Парка юрского периода».

На минувшей неделе украинцы снова активнее всего ходили на боевик с Вином Дизелем «Бладшот». Однако кассовые сборы стали в два раза меньше, чем на прошлой неделе: 570 468 грн ($21 035) в сравнении с 1 025 429 ($38 049) неделей ранее.

В топ вырвался и новый фильм – боевик о стихийном бедствии «Сила природы» с Мелом Гибсоном в главной роли. Фильм рассказывает об урагане в Пуэрто-Рико, где жителей города эвакуируют из их домов. Однако бывший полицейский Рэй не собирается покидать свое жилище. Пока стражи порядка Кардийо и Джен уговаривают его эвакуироваться, в дом проникает вооруженная банда грабителей. Лента заработала 488 598 грн ($18 016) на старте.

На третьем месте «Мой шпион», который третью неделю не покидает лидирующие позиции. Фильм получил еще 414 877 грн ($15 298). Интерес зрителей практически не изменился с прошлой недели. Общие сборы картины пока составляют 2 216 230 грн ($82 788).

За ним следует анимация от Disney и Pixar «Вперед», которая поднялась с шестого места на четвертое. На выходных касса фильма пополнилась на 222 486 грн ($8 204), общие сборы достигли 19 651 616 грн ($789 539).

На пятом месте разместился криминальный триллер «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом. Падение составило 26%, лента заработала почти также, как и «Вперед» – 216 506 грн ($7 983).

«Лесси. Возвращение домой» тоже держит позицию, семейная драма принесла в кассу 198 362 грн ($7 314) на второй неделе проката.

«Вивариум» с Джесси Айзенбергом на второй неделе довольствуется 182 722 грн ($6 738). На фильм стали ходить на 50% меньше зрителей, чем неделей ранее.

Премьера недели – лента «Герой Самсам», которая не выстрелила и разместилась аж на восьмом месте. Семейная мультипликация французского производства рассказывает о шестилетнем супергерое Самсаме. Он живет на небольшой планете вместе со своими родителями, ходит в школу и исследует мир вокруг. Позже он узнает, что на его планету вот-вот попадут инопланетные жуки, которые сеют вокруг себя грусть и печаль. Самсам решает разделаться с ними вместе со своей новой подружкой по переписке. Семейная анимация принесла 156 637 грн ($5 776).

Среди популярных фильмов появился новичок – «Парк юрского периода 2», 2018-го года выпуска. Фильм заработал 148 834 грн ($5 488). Общая касса за все время достигла 56 021 336 ($2 142 307), а интерес на прошлом уик-энде вырос на 975,00%

Также зрители вернулись к просмотру «Миссии невыполнимой: последствия» с Томом Крузом. Лента взлетела с 25-го места на 10-е и получила 138 525 грн ($5 108).

В двадцатке также можно увидеть триллеры и боевики прошлых годов, таких как «Бамблби», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и другие.

Судя по третьему бокс-офису после карантина – студии таки не выдают премьеры в запланированном количестве. В неделю может выйти 1-2 новых фильма, на которые все равно ходят мало зрителей. Основу проката сейчас все также составляют старые фильмы, на которые ходят примерно с такой же активностью, как и на новинки.

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Фото: «Телекритика»

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