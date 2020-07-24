Медиапотребление через мобильные приложения вырастет на 15% — прогноз

Согласно прогнозу аналитической компании eMarketer, в 2020 году количество читателей СМИ через приложения вырастет на 15%, передает businessinsider.com.

Аналитики уверены, что люди будут чаще пользоваться приложениями разных медиа и знакомиться с их контентом посредством смартфонов. Эксперты полагают, что медиапотребление через приложения вырастет на 15% по сравнению с 2019 годом и составит 114,1 млн пользователей (данные по рынку США).

Отметим, что на 2019 год они прогнозировали рост в только 6,4%.

Столь стремительный рост не удивителен, потому как многие СМИ активно разрабатывают мобильные версии и создают адаптивный видеоконтент для нескольких экранов. В качестве примера можно привести группу приложений от CNN, насчитывающую около 100 млн пользователей по всему миру.

В 2021 году, как прогнозируют эксперты eMarketer, количество читателей приложений слегка снизится, потому что интерес к теме пандемии значительно снизится. Но все равно пользователи будут чаще прибегать к чтению через приложения, чем до пандемии. И в 2022 году снова ожидается небольшой рост.

Напомним: ранее стало известно, что The New York Times купил аудиокомпанию Serial Productions.

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Фото: unsplash

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