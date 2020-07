The New York Times купил аудиокомпанию Serial Productions

The New York Times приобрел компанию по аудиопроизводству, которая стоит за популярным подкастом под названием Serial, передает The Verge.

Компания Serial Productions была основана в 2017 году Сарой Кениг, Джули Снайдер и Айрой Гласс. Команда уже приступила к выпуску двух последующих сезонов подкаста Serial и отдельного подкаста под названием S-Town. Условия сделки не разглашаются.

В рамках соглашения The New York Times вступает в «непрерывный творческий и стратегический альянс» с This American Life, радиопрограммой, где изначально выходил Serial. Материнская компания This American Life останется независимой, но Serial Productions теперь будет считаться одной из независимых групп подкастов The New York Times наряду с The Daily и другими программами.

«Мы рады присоединиться к The Times, где они продемонстрировали стремление использовать возможности аудио и повествовательной журналистики» — говорит Снайдер, исполнительный редактор Serial Productions.

Напомним, 24 марта стартап Audm, который превращает длинные тексты в аудиоконтент, был приобретен компанией New York Times.

