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Женился финалист «Эксов»

от Telekritika
От Telekritika 52
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Свадьба была скромной.

Участник проекта «Эксы» Влад Заболотный повел в ЗАГС девушку спустя восемь месяцев после знакомства, сообщает пресс-служба Нового канала.

Пара Влада и Кати во втором сезоне реалити «Эксы» (Новый канал) была одной из самых харизматичных. Ребята дошли до финала, и, казалось, их ждет прекрасное будущее и свадьба. Но пара распалась после четырех лет отношений. А на днях он женился.

«С супругой мы познакомились в ночном клубе. Хотя видел я ее и раньше, – рассказал Новому каналу Влад. – Первый раз заметил Наташу, когда та вышла из одного заведения. Она увидела толпу людей, которые хотели со мной сфотографироваться. Решила тоже подойти, я на нее засмотрелся, но, как и всех, не подпустил. Позже мы увиделись в ночном клубе, и я решил заговорить с ней. Она сразу же зацепила меня красивыми волосами, доброй улыбкой, умением создать спокойную, приятную атмосферу, шармом и легкостью в общении. Сделал предложение на карантине. Во время изоляции она начала открываться совсем по-другому и переживала, что меня это отпугнет, но я только больше влюблялся»

Свадьба была скромной: без пышной церемонии и толпы гостей. Молодожены расписались в ЗАГСе, устроили фотосессию и отправились на романтический ужин в ресторан.

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Фото: Новый канал

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