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Стартовали съемки второго сезона сериала «Первые ласточки»

от Telekritika
От Telekritika 133
Главная Новости Стартовали съемки второго сезона сериала «Первые ласточки»

Шоураннером шоу стал Евгений Туник.

23 июля Новый канал начал съемки второго сезона подросткового сериала «Первые ласточки», об этом сообщается в Instagram.

«Сериал, о котором говорила вся страна возвращается. Мы счастливы вновь поднять важную социальную тему среди молодежи и донести до тебя» — пишет канал.

Сериал производит Starlight Production, шоураннером вновь выступил Евгений Туник. Продюсерами шоу стали Алексей Гладушевский и Саша Ткаченко.

Напомним, премьера первого сезона сериала состоялась 19 ноября 2019 года на Новом канале.

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Фото: Новый канал

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