Стартовали съемки второго сезона сериала «Первые ласточки»

23 июля Новый канал начал съемки второго сезона подросткового сериала «Первые ласточки», об этом сообщается в Instagram.

«Сериал, о котором говорила вся страна возвращается. Мы счастливы вновь поднять важную социальную тему среди молодежи и донести до тебя» — пишет канал.

Сериал производит Starlight Production, шоураннером вновь выступил Евгений Туник. Продюсерами шоу стали Алексей Гладушевский и Саша Ткаченко.

Напомним, премьера первого сезона сериала состоялась 19 ноября 2019 года на Новом канале.

Читайте также:

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!