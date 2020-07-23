Стартовали съемки второго сезона сериала «Первые ласточки»

23 июля Новый канал начал съемки второго сезона подросткового сериала «Первые ласточки», об этом сообщается в Instagram.
«Сериал, о котором говорила вся страна возвращается. Мы счастливы вновь поднять важную социальную тему среди молодежи и донести до тебя» — пишет канал.
Сериал производит Starlight Production, шоураннером вновь выступил Евгений Туник. Продюсерами шоу стали Алексей Гладушевский и Саша Ткаченко.
Напомним, премьера первого сезона сериала состоялась 19 ноября 2019 года на Новом канале.
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Фото: Новый канал
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