Чему можно поучиться у Netflix

Все знают, что стриминговые платформы очень популярны и много зарабатывают. Все хотят иметь такой же успешный проект, как Netflix, и выходить за пределы локальных рынков, но не все могут… Потому что одного только «хорошего контента, выложенного в интернет», недостаточно. Контент — король, безусловно. Но он же — лишь вершина айсберга. А есть парочка важных вещей, скрытых под водой. И нет, это не только финансы. Тогда что? Что делает Netflix столь популярным и чего не хватает рынку?.. Давайте разбираться.

Как появился Netflix

Компания Netflix была основана 29 августа 1997 года двумя калифорнийцами — Марком Рэндольфом и Ридом Хастингсом. Первый был директором по маркетингу в «Pure Software», а второй — занимался доставкой компьютеров по почте. Парни решили объединить свои навыки и организовать доставку кино на дом… Нет, не посредством ОТТ, а на DVD-дисках. Netflix стал первым в мире интернет-магазином проката DVD, имея всего 30 сотрудников и 925 доступных фильмов, что было почти всем каталогом, выпущенным на DVD на тот момент.

А в стриминг он превратился только в 2007-ом, когда основатели увидели, что скорость передачи данных значительно повысилась, стоимость интернет-трафика снизилась настолько, что позволило клиентам загружать фильмы из сети. Именно этим они и решили воспользоваться, заложив в основу концепцию потоковой передачи данных и сделав ставку на систему рекомендаций, которая до сих пор является визитной карточкой Netflix.

Что нужно для создания своего «Netflix»?

Новичкам и уже существующим ОТТ-стримингам всегда есть чему поучиться у Netflix. Переняв опыт этой компании, можно значительно усовершенствовать собственный продукт и попробовать создать «свой маленький Netflix».

Оригинальный контент. Прежде чем Netflix вышел на мировой рынок, он был локальным сервисом, ориентированным на североамериканскую аудиторию. И только благодаря созданию оригинального контента стал популярным за пределами своей страны, а потом и континента. Поэтому без оригинальных шоу и сериалов ни одна современная стриминговая платформа не может считаться состоявшейся.

Netflix поставил высокую планку, и если хотите быть, как Netflix, стоит подумать над развитием продакшена, который сможет наполнить библиотеку. И прежде следует внимательно изучить рынок, чтобы суметь отыскать талантливых сценаристов и надежных продюсеров. А второе, что следует сделать, отказаться от привычной схемы, когда все идеи откатываются на ТВ, потом уходят в онлайн. Либо же создаются строго для интернета и в малых дозах (это я сейчас на веб-сериалы намекаю). Поэтому чтобы сделать контент популярным и желанным, стоит эксклюзивно размещать его только на своей платформе.

Библиотечный контент. У медиахолдингов с этим проблем вовсе нет. Все свои и покупные шоу (реалити, тревел, ток), сериалы, художественные фильмы, документари они спокойно заливают на сервер платформы — и вуаля! Библиотека с минимум 6-ю основными разделами готова.

Разработка. Netflix всегда позиционировал себя на рынке как IT-компанию, в которой основа штата — программисты, занимающиеся разработкой новых алгоритмов сжатия видео, обновлением кодеков звука, улучшением интерфейса, внедрением новых функций, улучшением и поддержкой рекомендационной системы, работающей на базе искусственного интеллекта и т.д. Все эти постоянно внедряемые и прокачиваемые технологии и сделали сервис столь популярным, потому что пользоваться им легко, просто и надежно.

Развивающемуся стримингу понадобится целый штат, который будет обслуживать платформу и много-много свободных серверов. И без привлечения крупного IT-партнера тут не обойтись.

Самофинансирование. В 2019 году Netflix вложил в создание оригинального контента $15 млрд. Сумма астрономическая, но все же она откуда-то у сервиса появилась. Откуда? Давайте проясним.

Основной продукт Netflix — это контент. Стриминг не продает рекламу (рекламирует только сам себя), устройства, товары т.д. Он продает исключительно контент по подписке. И это еще один важный момент, делающий его столь привлекательным для зрителей, уставших от рекламы, кричащей из каждого утюга. Люди с готовность оформляют платную подписку, чтобы наслаждаться кино/шоу и ничем иным. Красноречиво об этом говорят данные аналитиков: в первом квартале 2020 года абонбаза Netflix пополнилась 15,77 млн новых подписчиков, а во втором квартале — еще 10 млн. И это учитывая тот факт, что съемки сериалов были приостановлены из-за карантина. Новинки не выходили, но зрителей становилось все больше.

Возможна ли такая схема в реалиях украинского рынка: продажа контента — прибыль — вложения в производство оригинального контента? Не думаю. Иначе подписка будет супердорогой. Поэтому траты на продакшн у нас будут перекрывать и реклама, и спонсорский контент.

Выход в свет

Как я уже говорила выше, только став сверхпопулярным производителем оригинального контента, которым заинтересовались и медиахолдинги, и другие стриминги, Netflix вышел на другие рынки. И его уже давно там ждали с распростертыми объятиями. И первое, что сделала компания — снова вложила деньги в производство локального контента, предварительно изучив зрительские вкусы и привычки. Поэтому в Индии подписчикам показывают сериалы индийских продакшенов, в Мексике — мексиканских, в Бразилии — бразильских.

У нас же когда производят контент в кооперации с другой страной, например, с Белорусью, то его не снимают на белорусском языке с украинской озвучкой, или наоборот. А такая практика была бы весьма полезна и уместна.

Но как бы там ни было, Украине сейчас лучше сосредоточиться на создании, прежде всего, качественного локального контента, но в то же время адаптированного под вкусы европейского зрителя, чтобы иметь возможность хоть иногда выходить на зарубежные рынки. Яркий пример — «Крепостная», которая отлично зашла полякам и не только.

Что в сухом остатке?

Не стоит ожидать, что какой-либо ОТТ-сервис вдруг выстрелит «как Netflix», потому что для украинских медиахолдингов стриминговый сервис никогда не будет основным бизнесом. Их основной бизнес — это ТВ. Но стриминг может стать хорошим подспорьем, каким стал HBO Max для WarnerMedia или Peacock для NBCUniversal.

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Фото: Телекритика

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