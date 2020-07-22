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На Megogo покажут образовательные сериалы о цифровой грамотности

от Telekritika
От Telekritika 393
Главная Диджитал На Megogo покажут образовательные сериалы о цифровой грамотности

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.

22 июля 2020 года Megogo подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, в рамках которого на медиасервисе будут доступны образовательные сериалы по цифровой грамотности Национальной онлайн-платформы Дія.Цифрова освіта, передает пресс-служба.

Контент постепенно будет появляться на Megogo с начала августа, просмотреть его можно будет совершенно бесплатно. Благодаря образовательным сериалам каждый украинец сможет овладеть цифровыми навыками в современном формате. Проект будет рассказывать о таком: подключение интернета, загрузка мобильных приложений, оплата коммунальных услуг, противодействие кибербуллингу, создание собственного блога и многое другое.

Образовательные сериалы ориентируются на разные целевые аудитории — учителей, врачей, родителей, людей пожилого возраста и других.

«Сотрудничество с Megogo позволит расширить аудиторию образовательных сериалов по цифровой грамотности. Уже совсем скоро каждый гражданин получит возможность бесплатно смотреть образовательные сериалы по цифровой грамотности на известном и популярном медиасервисе. В наших сериалах участвуют селебрити и эксперты, поэтому украинцы смогут совместить приятное с полезным — учиться через развлечения», — подчеркнула Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Напомним, в апреле этого года мeдиасервис Megogo присоединился как еще одна площадка к масштабному образовательного проекту «Всеукраинская школа онлайн».

Напомним, недавно владельцы автомобилей с аудиосистемой, которая поддерживает технологию Android Autoполучили доступ к разделу «Аудио» медиасервиса Megogo.

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Фото: Megogo

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